律師被私了 彭韻僖：強力譴責

疑因堵路爭執 警指10男涉案

警將案件列作傷人，交灣仔警區刑事調查隊第1隊跟進，暫未有人被捕，案發禮頓道與加路連山道交界，警方稱，據報40歲傷者因堵路問題與疑犯爭執，其後疑被人用手、硬物及雨傘襲擊，疑犯包括10名男子，年齡介乎20至40歲，案發時身穿黑色衣物。

網上片段顯示，一名身穿間條上衣、相信為陳子遷的男子遭數名黑衣人以雨傘圍毆，上衣被扯爛、頭部流血。彭韻僖昨前往醫院探望後稱，陳子遷事發時正前往南華會練球，稱其傷勢嚴重，被打後情緒激動，曾向家人稱認為自己有生命危險，注射鎮靜劑後入睡，暫需留院觀察，其間曾照磁力共振。

彭韻僖強調暴力不能解決任何事，希望市民守法，即使意見不同亦不能貿然毆打他人，否則會令社會更撕裂，又說「絕不可以暴力使政見不同的人噤聲」。

翻查資料，前年底立法會九西議席補選期間，陳子遷曾協助其後當選的陳凱欣舉報，指稱另一候選人李卓人的團隊派宣傳單張同時，亦派發贈送湯水單張，稱行為涉賄選。陳凱欣昨亦稱陳子遷頭、頸、面、身上多處受傷，但情况穩定。

（港區國安法）