內地人獻首次：不想港無言論自由 4歲女之父：未能移民，繼續抗爭

市民吳先生和太太帶同4歲女兒一起遊行，他認為自己「不是冒險參加，而是應該」，又稱並不害怕，「如果驚就會在家看直播」。他表示中共強推國安法，情况比一年前港府修例更差，令他萌生移民念頭，惟他未能負擔，香港亦有其他親人，故決定繼續抗爭。

來自內地、在港出差的張先生（化名）首次在港參與遊行，他說去年在港公幹時亦遇過反修例示威，但未有太大感覺，直到近日人大推港區國安法令他感憤怒，「不想香港成為內地一樣，沒言論自由」，故昨日冒險參與遊行。他拿着一幅寫着「天滅中共」的牌，認為日後在香港再也不可展示這個牌。

同為20多歲的市民陳先生及陳小姐，以一句話總結上街的原因：「香港要建國。」他們說，是政權逼到香港人走想「獨立」這一步。他們表示不會絕望、不會放棄、不會移民，「香港是我們的地方」。

有前線示威者稱人數鼓舞

昨日示威現場中，少數人以全身黑色裝束、「black bloc」打扮參加，他們掘磚、設路障堵路等。前線示威者K（化名）對昨日遊行人數感鼓舞，因早前的「和你唱」活動參加者很少，形容昨日是「絕望中看到少少希望」。但她有感示威強度不能回到去年水平，「因曾被捕者太多」，加上國安法、疫情等令人人自危，但昨日的示威令她仍對抗爭前景抱有希望。

「普選或獨立都是想脫離中共控制」

化名「香港市民」的前線示威者昨在鵝頸橋對開掘磚堵路，他認為，香港政府及權力已被架空，內地可直接安插國安法，認為不論訴求是普選還是獨立，香港人都是想脫離中共控制，當共產黨不守規矩，違反《中英聯合聲明》，示威者也開始不應跟政權講道理，原本體制內解決到的事不在體制內解決，就演變成要爭取獨立、建國。

他認為，去年投擲汽油彈、縱火等較激進的示威行動今年會陸續重現，亦相信若情况無改善，示威者的武力與警方的武器都會升級。

（港區國安法）