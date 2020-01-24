反國安法遊行 180人被捕 催淚彈水炮堵路再現 政府指印證立法迫切

全國人大會議審議「港區國安法」，並會於周四（28日）大會閉幕當日表決有關決定。政府昨晚發聲明，強烈譴責昨午灣仔及銅鑼灣一帶非法集結及嚴重暴力違法行為，並支持警方果斷執法。政府昨晨9時12分發新聞稿，呼籲市民不要參與違法活動，截至昨晚約10時，政府共發出11篇新聞稿，描述示威者集結情况及破壞行為。按本報紀錄，警方昨午約1時24分施放首枚催淚彈，政府1時42分發稿。

政府發言人又稱，昨日銅鑼灣及灣仔一帶事件，「顯示港獨和黑暴分子仍然猖獗，印證了就國家安全立法的必要性和迫切性」；又稱人大訂立港區國安法，是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定。發言人又補充，由於疫情未過，昨日非法集結有可能增加病毒傳播風險。

遊行未起 警紅隧崇光外截查人車

網民發起昨午1時在港島遊行反對立法，未有向警方申請不反對通知書；警方出動大量人手佈防，包括昨中午前於獅隧口及紅隧口設路障截查車輛，下午則在灣仔及銅鑼灣一帶設多道防線，阻止遊行者前進，現場交通擠塞。不過，昨日遊行期間，灣仔及銅鑼灣只有部分港鐵站口封閉，市民可經其他站口如常進出。

東角道辦「抗疫講座」 譚得志被捕

昨日中午時分，銅鑼灣崇光百貨門外已有約20名防暴警戒備截查市民。人民力量譚得志在東角道對出舉辦「抗疫健康講座」，警方稱現場者涉未經批准集結，涉違反限聚令；又以譚得志涉嫌組織非法集結及不理會多次警告，將他拘捕。

中午過後，聚集人潮漸多，現場所見，大部分市民只戴口罩，未有防毒面具等裝備；警方消息稱，昨約有1000人參與遊行。遊行隊伍約下午1時10分起步，由東角道沿軒尼詩道西行線，向灣仔方向前行，高呼「光復香港，時代革命」、「香港獨立，唯一出路」等口號，也有人持針對中共的標語。昨以「Black Bloc」全黑裝束參加遊行的示威者阿九（化名）說，昨遊行人數雖不算多，但比早前零星示威活動多，對抗爭前景感樂觀。

警指集結違限聚令 示威者：你講晒

昨日防暴警先後引用《公安條例》稱3個人以上聚會是非法集結、8個人以上則犯了限聚令，遊行參加者吳先生表示，「你講晒啦」，稱無論幾多人在街上，警方總有理由禁止市民集會，認為警方無理執法。

遊行起步10多分鐘後，警方施放催淚彈驅散，隊伍多次嘗試以不同路線突圍但失敗，有人「快閃」堵路，包括堵塞告士打道紅隧來回線，以及堅拿道天橋等，警方快速趕至移走路障及雜物，迅速恢復交通，並拘捕多人。衝突期間未見有人擲汽油彈，但有人於灣仔多處高樓，向地面警察方向擲硬物、水樽等，有警員報稱受傷。

有人高處向警擲物 砸「I.T」櫥窗

黑衣人昨午在灣仔及銅灣仔一帶時聚時散打「游擊戰」，警方則部署大量人手在軒尼詩道來回推進，多次發射催淚彈，又以水炮車射水及裝甲車驅散人群。在希慎道的服裝連鎖店「I.T」，玻璃櫥窗被人打爛，櫥窗內的裝飾物被搬出馬路，路面遍佈磚頭。在修頓附近，有人向警隊私家車擲硬物，車頭玻璃碎裂。

明報記者

（港區國安法）

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