憂港特殊待遇受損 美商會促交代立法細節

促解釋會否損法治限自由

美國商會昨發文要求有關當局清晰交代「港區國安法」，稱香港與內地的分別在於「自由」，包括司法獨立及集會自由。商會指出，美國企業擔憂港區國安法可能導致華盛頓與北京針鋒相對，最終削弱《香港—美國政策法》中香港特殊待遇；又說有關法例定義模糊，將令企業更難招聘人才，已展開招募國際人才來港的工作亦會減慢。

香港美國商會主席葛理福（Robert Grieves）說，香港是自由貿易、高度自治、資訊自由流通的典範，若其國際金融及商業中心角色被削弱，將無人得益。會長早泰娜（Tara Joseph）稱，港區國安法在執行上留有演繹空間，例如會如何影響法治，會否限制網絡、新聞及個人自由等，認為有關當局必須交代國安法定義和細節，以減低商界恐懼。

外交部公署：依法保護外國投資者利益

外交部駐港特派員公署發言人稱，港區國安法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，市民日常生活絕不受影響；中央政府會依法保護外國投資者在港合法利益，支持各國在經貿、文化、旅遊等與香港保持和發展關係。發言人重申，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，並希望國際社會客觀公正看待是次全國人大決定，不以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。

（港區國安法）