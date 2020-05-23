免禍及港人美商 學者料暫不撤獨立關稅區

《港人權民主法案》增制裁官員選項

美國按1992年《美國—香港政策法》給予香港有別於中國內地的待遇，包括視之為「獨立關稅區」，前提是中國容許香港落實「高度自治」。該法案容許美國總統在高度自治不保下取消特殊待遇，但這對美國在港商界衝擊亦巨大，被稱為「核武選項」。去年《香港人權與民主法案》立法後，華府增添制裁官員等「中間選項」。

華府智庫：港特殊待遇或終止

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）認為，港區國安法或導致華府終止香港的特殊待遇，改為將香港和中國內地同等對待。曾到外國參與游說工作的張崑陽也認為特朗普對國安法問題回應的措辭強硬，意味香港獨立關稅區等或會被取消，影響國際聲譽及營商環境，呼籲北京勿強推國安法。

但崔大偉認為，華府應不會立即走到這一步，以免禍及港人和美國在港商界，更可能做法是先制裁中方官員以至特首等。他以近期華府極力狙擊華裔學者涉嫌向中方轉移高端科技的趨勢來看，推斷華府或會禁止高端科技流入香港。

崔大偉承認特朗普取向難測，但看起來最佳做法是在「認證」提出深切關注，先觀望港區國安法效果和影響才行動。但他不認為北京是故意挑釁華府，認為中方極重視香港國安問題。

明報記者

（港區國安法）