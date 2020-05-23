蓬佩奧譴責 美跨黨議員提制裁華官 英澳加：深感憂慮 中國外交部：外國無權干預

稱港自治響喪鐘 蓬佩奧促京三思

蓬佩奧昨發表聲明，強烈敦促北京重新考慮其「災難性提案」，遵守國際責任，並尊重香港的高度自治、民主體制和公民自由，「這對保持（香港）在美國法律下特殊地位至為關鍵」。蓬佩奧強調美國跟香港人站在同一陣線，任何侵犯香港自治程度的決定將「無可避免地影響我們對一國兩制及地區現狀的評估」。根據去年通過的《香港人權民主法案》，美國國務院須每年決定是否對香港的自治發出「年度認證」，再由總統決定進一步行動（見另稿）。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）和共和黨參議員杜美（Pat Toomey）周四宣布已提出初步名為《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）的跨黨派立法草案，要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或單位，例如鎮壓香港示威者的警員，以及負責在港落實國安法的中共官員，協助他們進行「重要交易」的銀行也會面臨制裁。兩人對《華爾街日報》稱，早已醞釀該草案，但最新發展迫使他們提前出手。

佩洛西：中方再試圖終結一國兩制

民主黨的眾議院議長佩洛西在twitter稱，中方又一次試圖終結「一國兩制」，「令人深以為憂」；參議院共和黨領袖麥康奈爾則警告，北京若「進一步鎮壓」，只會加強參院重新審視中美關係的誘因。去年有份推動《香港人權與民主法案》立法的民主黨眾議員麥戈文稱，繞過香港立法會的做法直接攻擊一國兩制的核心，敦促特朗普政府動用《香港人權與民主法案》的權力。總統特朗普周四被問到港區國安法時，稱倘若國安法最終通過，「我們會非常強力回應」，但未有進一步解釋。

歐盟：立法最佳方式應是民主辯論

前港督彭定康批評中方的港區國安法立法，稱英方應告知北京其提案「可恥」（outrageous），又質疑中方利用疫情「欺凌和騷擾其他地區」。英國首相約翰遜的發言人昨稱，英方正密切監察香港情况，期望中國尊重港人的權利、自由和高度自治。英國、加拿大及澳洲昨日發表聯合聲明，稱對港區國安法立法提案「深感憂慮」，會損害一國兩制。歐盟昨發表聲明，國安立法最佳方式應通過民主辯論、諮詢關鍵持份者、尊重香港的權利和自由。

中國外交部發言人趙立堅昨回應美方舉措時重申，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

明報記者

（綜合報道）

（港區國安法）