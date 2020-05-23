陳弘毅：罰則可參考23條草案

內地顛覆罪可判無期徒刑

根據人大有關決定，任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國安的行為，以及外國和境外勢力干預香港的活動，這四方面都要防範、制止和懲治。參考《中華人民共和國刑法》，勾結外國，危害中華人民共和國的主權、領土完整和安全，可被判處無期徒刑或10年以上有期徒刑（見表）。

全國人大常委譚耀宗表示，中央根據需要在香港設立的機構有否執法權，要視乎法律的具體條文；至於罰則、有否追溯期等，會在人大常委會討論。

香港大學法律學院教授陳文敏表示，具體刑期的問題並非最大的憂慮，他對國安法條例最大的擔憂，是條文涵蓋的範疇有幾闊和空泛，他舉例，是否與外國組織和領事接觸，或者接受外國的商業贊助，就已經算犯法，「劉曉波只是發表了零八憲章，就被指是分裂國家」。

基本法委員會委員、港大法律學者陳弘毅表示，罪行罰則方面可參考2003年的基本法23條草案，律政司當時做了很多研究，草案當中有關顛覆和分裂國家有具體刑罰。至於「港區國安法」另外兩方面，即組織實施恐怖活動等嚴重危害國安的行為，及外國和境外勢力干預香港事務的活動，他認為應參考實行普通法國家的相關刑罰。

（港區國安法）