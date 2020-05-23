林鄭：料由港方執法 無損裁決權 劉兆佳：或由警孭重飛 料中央設情報機構

林鄭未能解答由誰審理

林鄭月娥昨晚就港區國安法召開記者會，被問及日後誰人執法、誰人監管執法人員，以及誰人審理案件，她說全部未能解答，稍後由全國人大常委會草擬法律。她引述草案第4點稱，香港特區應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量，加強維護國家安全執法工作；其後她又說，因為兩地法制不同，「相信主要執法都是香港的機關，所以要強化這些機關」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，他相信中央在港設立的機構不會負責執法和司法工作，有關工作仍是由特區處理，其中執法方面警方會「孭重飛」。至於草案所指的中央機構，他相信是負責情報蒐集，以及增強香港維護國家安全的能力，包括反恐和遏制外部勢力的經驗，這些都是特區政府缺乏的。

劉又稱，維護國家安全的工作將牽涉很多部門，包括律政司、保安局、教育局、警方等，而他認為有關條例在本港立法後，特區政府需考慮是否成立「維護國家安全委員會」，以整合政府內部及民間資料。澳門於2018年亦設立「維護國家安全委員會」，由特首監督，協助特首就澳門維護國家安全事務作決策，並負責執行統籌工作。

基本法委員會委員陳弘毅向本報稱，人大已決定成立機構的話，可能就不須按《基本法》22條（2）經特區政府同意、中央批准，但都要根據22條（3）遵守香港法律；他認為表面上看，此機構應類似中聯辦，不會在港執法。

唐英年：未能在港運作機構 日後合法

全國政協常委唐英年昨在北京接受傳媒視像訪問，他引述王晨稱，以往一些未能在香港運作的中央機構，日後可在港合法地運作。他估計日後部分內地執法機構和人員可以合法地在港行動，但他不擔心有關人員來港時可凌駕香港法律，稱他們不可能凌駕本地法律。被問到中央會設立什麼機構、何時設立，以及會否在港擁有拘捕權和審訊權，以及會否成立特別法庭等，唐說仍有待人大常委會討論細節。

湯家驊：不希望中央在港設國安機構

行會成員、資深大律師湯家驊說，按草案說明的內容，建立健全維護國家安全的機構和執行機制，責任是在特區政府身上，問題是何謂「根據需要」中央在港設立有關機構。他認為，若特區政府在維護國家安全方面做得到位，就無此需要，即使有需要，整個執法過程也要根據香港的司法程序處理。

湯說理解中央在港設相關機構會影響一國兩制觀感，他不希望見到這一步，而相關機構是代表中央的機構，不受基本法22條規管，但亦要遵守香港法例。

明報記者

（港區國安法）