總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實

【明報專訊】會員主要是本港華資及英資財團的香港總商會昨晚發表聲明，期望當局可以盡快清晰解釋有關港區國安法草案的立法條文及執行細節，釋除不確定因素所帶來的憂慮，以免影響外界對本地營商環境的信心。
總商會又指出，經歷一年社會動盪及新冠肺炎疫情，本地企業營商環境困難，而商會一向希望社會維持穩定，營商環境平和，不願見到暴亂發生，因此對於本次中央將審議港區國安法表示理解。就此立法能否有效遏止暴力，恢復社會秩序安寧，相信商界會密切注視。
香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則表示，去年社會事件反映了國安漏洞對香港經濟的影響，此次由人大審議設立港區國安法，做法務實可行，平衡了香港的情况，又能解決立法的迫切性。吳宏斌表示，相信法律可以遏制暴力行為，幫助建構更為安全穩定的營商環境，並且保障企業福祉。
林鄭：多本地商會支持 有關注可告知
而香港美國商會則擔心國安法影響外資（詳見A6），特首林鄭月娥昨晚回應時說只是一個商會的意見，也有多個本地商會支持立法。至於是否不理有擔憂的商會，林鄭月娥說若有關注可告訴政府，但現時仍是很初步的階段，之後由全國人大常委會草擬法律，屆時特區政府會表達相關關注。
最近一年內香港因本地政局不穩，被指體制逐漸「內地化」，頻遭國際評級機構調低評級，其中惠譽自去年6月以來，已兩度調低香港的信貸評級。惠譽亞太區主權評級高級主管Andrew Fennell昨日表示，現時評級已反映香港正逐漸融入進中國的舉國管治體系中。
一年兩降評級 惠譽：港漸融入中國體系
惠譽最近一次降低香港評級是在今年4月，當時該行將評級由AA降至AA-，評級展望為「穩定」。目前香港的AA-級，較中國的A+級僅高出一級，有別於以前的高三級。Andrew Fennell昨日表示，下調評級的主要原因，是香港與中國內地在經濟、金融及政治上的聯繫更為緊密，因此香港也更應貼近中國的評級。