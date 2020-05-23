總商會促解釋細節釋慮 廠商會指立法務實

總商會又指出，經歷一年社會動盪及新冠肺炎疫情，本地企業營商環境困難，而商會一向希望社會維持穩定，營商環境平和，不願見到暴亂發生，因此對於本次中央將審議港區國安法表示理解。就此立法能否有效遏止暴力，恢復社會秩序安寧，相信商界會密切注視。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則表示，去年社會事件反映了國安漏洞對香港經濟的影響，此次由人大審議設立港區國安法，做法務實可行，平衡了香港的情况，又能解決立法的迫切性。吳宏斌表示，相信法律可以遏制暴力行為，幫助建構更為安全穩定的營商環境，並且保障企業福祉。

林鄭：多本地商會支持 有關注可告知

而香港美國商會則擔心國安法影響外資（詳見A6），特首林鄭月娥昨晚回應時說只是一個商會的意見，也有多個本地商會支持立法。至於是否不理有擔憂的商會，林鄭月娥說若有關注可告訴政府，但現時仍是很初步的階段，之後由全國人大常委會草擬法律，屆時特區政府會表達相關關注。

最近一年內香港因本地政局不穩，被指體制逐漸「內地化」，頻遭國際評級機構調低評級，其中惠譽自去年6月以來，已兩度調低香港的信貸評級。惠譽亞太區主權評級高級主管Andrew Fennell昨日表示，現時評級已反映香港正逐漸融入進中國的舉國管治體系中。

一年兩降評級 惠譽：港漸融入中國體系

惠譽最近一次降低香港評級是在今年4月，當時該行將評級由AA降至AA-，評級展望為「穩定」。目前香港的AA-級，較中國的A+級僅高出一級，有別於以前的高三級。Andrew Fennell昨日表示，下調評級的主要原因，是香港與中國內地在經濟、金融及政治上的聯繫更為緊密，因此香港也更應貼近中國的評級。

（港區國安法）