《立法釋疑》小冊子：六四集會不違國安法

對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。

港人可續用fb WhatsApp

小冊子表示，港區國安法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，強調是補充現有法律的空白和不足，又稱今次人大決定和立法都不存在牴觸《基本法》的問題，重申基本法雖指23條由特區自行立法，但中央仍擁有根據實際情况就國家安全問題立法的權力，而中央今次做法亦非改變「一國兩制」方針，而是為一國兩制「加固」。

（港區國安法）