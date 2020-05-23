《立法釋疑》小冊子：六四集會不違國安法

【明報專訊】「港區國安法」令人擔心香港言論、集會等自由受損，消息人士表示，一些內地官方背景人士組成「香港邁向明天關注組」，邀請一批法律學者輯綠了《香港國家安全立法釋疑（20問）》小冊子。小冊子引述稱，國安法只約束4類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響港人正常享有、行使法定的各項權利和自由，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就毋須擔心觸犯國安法。香港人開展正常對外交往和國際合作，亦完全不受影響。
對於facebook等內地不能使用的社交媒體，小冊子第9條表示，在國安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒體和通訊工具，重申通訊、言論等自由完全得到保障；討論時事、批評政府亦不會受影響。
港人可續用fb WhatsApp
小冊子表示，港區國安法不會侵蝕或取代香港現行法律體系，強調是補充現有法律的空白和不足，又稱今次人大決定和立法都不存在牴觸《基本法》的問題，重申基本法雖指23條由特區自行立法，但中央仍擁有根據實際情况就國家安全問題立法的權力，而中央今次做法亦非改變「一國兩制」方針，而是為一國兩制「加固」。