兩辦聲明：人大決定令一國兩制行穩致遠

港澳辦：反修例風波危害國家主權

中聯辦：激進分子低估中央決心

港澳辦表示，23條立法一直無完成，且被「被嚴重污名化、妖魔化」，加上香港相關法律長期「休眠」，特區政府在維護國家安全方面的機構設置、力量配備、權力配置方面存在諸多缺失，導致香港在維護國家安全方面實際處於「不設防」狀態；而近年來香港在維護國家安全的形勢嚴峻，特別是去年反修例風波有一系列違法行徑嚴重挑戰一國兩制原則底線，嚴重危害國家主權、統一和領土完整。港澳辦形容，國家安全立法屬國家立法權，在香港無法自行完成立法下，人大按憲法賦予權力作有關決定，並授權人大常委會制定相關法律，是「必然選擇，理所當然，天經地義」。

中聯辦表示，今次決定是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，又說少數激進分子企圖「攬炒」香港，完全低估中央政府對維護國家安全等的決心和意志，形容中央採取果斷有效舉措，築牢香港維護國家安全制度屏障，勢在必行，理所當然。

建制派議員表態支持立法

建制派議員昨亦表態支持中央決定，建制派「班長」廖長江稱他們理解及堅定支持最高國家權力機關有憲制權力及必然責任，維護國家及人民安全，建立健全國家制度。

民建聯主席李慧琼稱，香港過去數年出現大量衝擊一國兩制事情，認為人大決定符合國家整體利益，有利一國兩制行穩致遠。

（港區國安法）