兩地舉證責任不同 陳文敏：法庭怎處理？

陳弘毅：倘涉刑事 港法制應無追溯期

基本法委員會委員、法律學者陳弘毅表示，相信人大常委會起草新法律時會考慮香港法制的基本情况，毋須經過本地法律「適應化」的情况。他說，若國安法中有刑事條例，根據香港法制應該無追溯期。

行會成員、資深大律師湯家驊表示，人大常委會撰寫法律時，應考慮條文在公布後會即時在港適用，寫法要較接近香港法律的形式，而按香港法制常規，亦不應有追溯期。

陳文敏：附件三功能非為港立法

陳文敏昨接受商台訪問時表示，若強行將大陸法制搬入香港，甚至為香港制定刑罰，「會完全毁滅一國兩制」。陳接受本報查詢時說，基本法本是「防火牆」，保障港人各種自由，而附件三的功能並非為香港立法，他說中央以基本法附件三方式頒布「港區國安法」，直接在港實施，「整件事明顯是違反基本法」。

陳文敏認為，內地、香港法制不同，舉例香港的舉證責任在控方，舉證門檻是要毫無合理疑點；內地在處理涉及國家安全的案件時，都是秘密審訊，質疑如將國安法直接在香港實施，法庭可以如何處理。他又質疑，一旦採用香港的普通法制度審訊，「但結果不合中央心意」，又該如何處理。他認為直接把國安法在港實施，會引起大量法律問題，強調必須由香港本地立法。

港大法律學院首席講師張達明昨早在港台節目表示，中央是次的舉動和做法實際上已宣布一國兩制失敗和無效，中央政府代港府直接立法，「變相等於一國一制」。他說香港受人權法保障，然而中國並無人權法制衡，所以23條才需列明由香港「自行立法」，若將內地對國家安全的定義與執行框架直接套用在香港，「從普通法角度是必然違反人權法保障」。

（港區國安法）