立法不諮詢港人 泛民轟黑箱毁法治 譚耀宗籲寫意見 「我會送上去」

駐軍法起草 中央曾諮詢港法律界

國歌法曾開公聽會

港府曾嘗試就《基本法》23條立法，在2002年頒布基本法第23條諮詢文件，諮詢期3個月；當時立法會也舉行不同會議審議條文。同樣是納入了基本法附件三的《國歌法》，雖不設公眾諮詢，但立法會政制及內地事務委員會曾舉行兩場公聽會，聆聽市民意見。然而，今次人大決定授權人大常委會制定「港區國安法」，料過程只會諮詢基本法委員會和特區政府，香港市民未有官方渠道反映意見。

基本法委員會委員、港大法律學者陳弘毅稱，現階段全國人大常委會未就相關法律諮詢基委會意見，他說納入基本法附件三直接在香港實施的《駐軍法》起草時，中央政府亦曾諮詢香港法律界意見，他稱特區政府或人大要決定是否做公眾諮詢，他認為兩者可在給意見予人大常委會前收集社會意見。

人大將諮詢港府 湯家驊籲蒐民意

行會成員、資深大律師湯家驊說，當人大常委會諮詢特區政府意見時，政府要思考如何收集社會意見。

全國政協常委唐英年昨稱，大眾如對立法有意見，可向人大常委譚耀宗表達，相信對方會向中央反映。唐強調立法對絕大部分市民無影響，港人的言論和集會自由受基本法保障，只有犯法的人，即與外國政府或政治組織聯繫、要求外國干預中央或香港事務的人，才會受影響。他相信訂立國安法會引起一些市民不安，或有遊行和搗亂，相信警方一定嚴正執法，他對警隊維持秩序有信心。

人大會議決定前未諮詢基委會

身兼基委會成員的港區人大代表黃玉山稱，基本法23條與今次港區國安法不同，23條是本地立法，是特區的憲制責任，包括七方面的行為，較為全面；港區國安法則主要針對國家安全和國家利益問題，履行中央政府是國家安全最終守護者的角色。他說，人大會議決定前未有諮詢基委會，按照規定，應將立法權授予人大常委會後，再諮詢基委會意見。至於有關法律何時實施，他說仍待人大常委會審議和討論相關細節。

民主黨：親建制者同憂失兩制保護

民主黨主席胡志偉批評中央整個立法工作是「黑箱作業」，只會令一直不信任北京的市民加快離開香港。胡志偉相信，即使是傳統親建制派的市民，都可能重新審視香港情况，「他們一直依賴兩制提供的保護網，但日後或重新思考（國安法）對生活的影響」。

明報記者

（港區國安法）