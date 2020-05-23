支聯：以言入罪「萬能key」 眾志民陣籲上街抗爭

憂叫「結束一黨專政」等口號可入罪

民主派昨召開記者會，會上李卓人形容，習近平是「撕爛自己一國兩制的假面具」，赤裸裸地向全世界講自己是一國一制。他表示國安法本身是以言入罪的「萬能key」，支聯會支持內地維權運動、爭取民主自由，口號如「結束一黨專政」、「建設民主中國」等，他不知以上行為是否構成煽動顛覆國家政權罪。

李卓人說，「國家安全」由中國共產黨定義，形容是「任佢噏、無法無天」，全港市民均會受到威脅。不過，他認為中共此舉是「自斷經濟」，只要香港人繼續抗爭，「個局本身不用太悲觀」。

眾志常委羅冠聰被問及會否擔心港區國安法在港實施後，眾志會成為首批被捕對象，他承認對此有憂慮，但不會因而影響拓展民間外交及本地抗爭，未來數月將成關鍵，要觀察港區國安法內容及詳情，再決定如何令海外政治機關關注其對香港自治地位影響。他又形容現時為「歷史時刻」，呼籲市民上街抗爭，不要因「限聚令」 懼怕，保持鬥志捍衛香港。

民陣：冀逾200萬人抗爭

民陣召集人岑子杰質疑港區國安法是否由香港法庭審理，認為「中國『送中』心不死」，要將手伸到香港捉人；他強調民陣會奮力而戰，即使現時發起行動非常困難，但冀他日民陣公布行動細節時，參與人數多於200萬。

泛民憂特務治港 籲外國關注

民主派會議召集人陳淑莊稱，港區國安法有如「港版23條」，認為中央及港府沒有汲取去年反修例風波的教訓，強推港區國安法是把一國兩制「放進垃圾桶」。

公民黨亦發聲明，認為草案提及港府應建立維護國家安全的機構和執行機制，情况尤其令人憂慮；擔心在「港區國安法」及港區國安機構加持下，特務治港會成為常態，香港淪為獨裁及恐怖統治城市。公民黨要求中央政府立即收回成命，亦呼籲國際社會密切關注香港狀况。

（港區國安法）