有否爭取自行立法 林鄭：爭取港有國安制度

指過去一年港現危害國安風險

國安法不影響司法終審權

林鄭月娥昨早在北京列席全國人大會議開幕，昨午發聲明表示支持人大決定，強調不影響港人各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。

林太返港後，晚上聯同主要官員和大部分行會成員，與及警務處長鄧炳強、廉政專員白韞六等見記者。她說過去一年香港出現愈來愈明顯的危害國家安全風險，亮起恐怖主義警號，加上有外國勢力介入干預香港事務，有必要性和緊迫性立法，但不得不承認特區政府在可見將來都難以順利自行為基本法23條立法，故中央主動出手，主導國安立法工作。

認23條立法難 稱中央主動出手

被問及知悉中央計劃主動立法時，有否籲中央三思、爭取由特區自行立法，林太回應說：「我爭取的是香港有可以維護國家安全的法律制度、有效執行機制。」至於上任時曾承諾會營造良好氣氛推動23條立法，現時是否放棄？林太說，有嘗試和不同光譜的政黨溝通，但一旦觸及涉及內地的敏感議題，與政黨關係便陷入困難局面，承認短期內特區政府不能立法，但否認是放棄，「是用另一種方法令香港有國家安全法例」。

稱切實保障港人合法權益

沒預期立法後示威會停

林太在開場白稱，面對反對力量可能很快又會發動攻擊全國人大決定，或作一些誤導性的指控，她要指出人大草案的說明中，清楚表示人大常委會制訂港區國安法的其中一項基本原則，是切實保障香港居民合法權益。

林太又說，沒有預期推行國安法之後，示威就會停止，估計仍會有各種示威。

（港區國安法）