港匯急跌 關焯照：法案落實恐引撤資潮

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，由於港區國安法消息甚為突然，引發市場憂慮情緒，加上美國早前已通過《香港人權與民主法案》，現時市場不穩定性較高，料港匯短期會有貶值壓力，但認為是次消息對於金融市場的影響，與過去出現本地社會事件時相似，僅屬於短暫情緒，相信市場消化及適應一段時間後，將會回復正常。他又指出，本港未來將陸續有不少大型新股上市活動，包括即將於下月來港的京東，以及有意赴港上市的百度、攜程等中概股，均將對港元有一定支持，預計未來港匯會持續接近7.75強方水平。

料美必反制 或撤獨立關稅地位

對於港區國安法會對香港經濟造成什麼影響，經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，若有關法案落實頒布，未來或將引發大輪撤資潮，同時衝擊本港利率及聯繫匯率，甚至可能會重返1998年的金融危機時期，香港作為國際金融中心的地位隨時不保。他解釋，美國政府就此必定反制，包括不再予香港獨立關稅區地位，勢必衝擊聯繫匯率制度，大大減低對外資的吸引力，香港將如同一般內地城市，估計資產市場及整體經濟都將出現震盪。

（2020兩會）