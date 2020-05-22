民主派批全無諮詢 「毫不介意讓國際見到一國一制」

斥手法比修《逃犯例》更惡劣

基本法23條訂明，特區政府應自行立法禁止叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密行為、禁止外國政治組織或團體在港政治活動、禁止本港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫。

涵23條「七宗罪」部分項目

港府2003年嘗試就23條立法，當年諮詢文件規範條文「七宗罪」 ，其中叛國、顛覆、煽動叛亂、分裂國家4罪可囚終身，又建議賦予警方調查相關罪行時有緊急進入、搬查及檢取證據的權力。今次中央國安法立法，涵蓋23條「七宗罪」中的部分項目 ，即港府或要就餘下罪行進行23條立法。

各界憂立法嚴重侵犯基本人權自由，立法推手之一、時任律政司長梁愛詩曾形容「23條就像有把刀在你頭上」。同年7月1日50萬人上街。政府其後修訂及讓步，但最終撤回。

內地早已就國安法立法，2015年人大常委會通過的新《國家安全法》，對國家安全的界定則更廣，由軍事、政治、網絡信息、宗教、糧食以至太空安全等。除懲治叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆或煽動顛覆政權行為，條文明言要懲治境外勢力滲透、破壞、顛覆及分裂活動；懲治散播違法有害信息等網絡違法行為；任何人和組織不得有危害國家安全行為。

（2020兩會）