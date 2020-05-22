美卿：見泛民遭遇 更難評估仍否高度自治

駐港公署批橫加指摘

蓬佩奧表示，本周見到本港泛民立法會議員嘗試阻止建制派議員作不符程序行為時受粗暴對待；本港著名民主派人物如民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英亦被檢控，這些行動令他更難評估香港是否仍享有高度自治，華府正密切關注香港事態發展。他本月初稱，國務院會押後向國會提交有關香港的報告，並關注北京舉行兩會時，會否有進一步削弱香港自治的行動。

外交部駐港公署表示，蓬佩奧明裏暗裏以美國訂立《香港人權與民主法案》說事，是對特區政府依法施政赤裸裸的威脅訛詐，也是對香港事務和中國內政赤裸裸的干預，警告對方「嚇不倒維護一國兩制的廣大香港市民，更嚇不倒眾志成城的14億中國人民」。

彭定康批港府曲解22條 公署譴責

另外，末代港督彭定康前日在外國記者會網上座談會，批評港府拘捕民主派人士及曲解《基本法》22條，有關舉動是違反一國兩制及高度自治。外交部駐港公署昨發表聲明，批評彭定康對特區政府施政大放厥詞，予以強烈譴責。

（2020兩會）