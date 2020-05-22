政協報告提對美嚴正聲明 劉兆佳：突顯外部勢力擾亂 合理化立法

宣傳一國兩制在澳實踐 未提在港

在政協報告提及香港的部分，汪洋回顧去年工作時，提到「支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量」，並宣傳「一國兩制」在澳門的成功實踐，但沒提到「一國兩制」在香港實踐情况。

美國參眾兩院去年通過《香港人權與民主法案》，汪洋亦有回應，他表示「針對美國國會參議院、眾議院分別通過所謂涉港、涉疆等法案發表嚴正聲明，堅定維護國家核心利益」。劉兆佳表示，此說是要更突顯出有外部勢力擾亂香港，試圖奪取香港管治權，令中央啟動訂立港區國安法的工作更合理。

開幕未提港人治港

涂謹申：撕破臉 劉：免一國兩制失焦

對於今年的政協工作，汪洋提到要「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當」。但沒如過去4年的政協開幕工作報告般提及「港人治港」、「高度自治」（見表）。民主黨立法會議員涂謹申表示，中央繞過《基本法》23條強行立「港區國安法」，「已是撕破了臉」，毋須再強調「港人治港」、「高度自治」，「就算寫了、說了，也沒有人信」；劉兆佳則認為，沒提及是不想令「一國兩制」失焦。

翻查紀錄，對上一份沒提及「港人治港」、「高度自治」的政協開幕報告，由時任政協主席俞正聲於2015年發表，此前香港因政改爭議爆發佔領行動。俞正聲當時提到港澳時只說「全面準確貫切一國兩制方針和基本法」，但他其後主持閉幕儀式發表報告加入「港人治港，澳人治澳，高度自治」字句。汪洋今次亦沒如去年般，在工作報告中提及「旗幟鮮明反對『港獨』」。

（2020兩會）