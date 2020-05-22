眾志斥針對國際游說 料成DQ武器 「外國干預」定義待公布 黃之鋒：續爭關注

《人民日報》點名批黎智英戴耀廷陳太

官媒《人民日報》微博有評論文章，點名稱《蘋果日報》創辦人黎智英、港大法律系副教授戴耀廷和前政務司長陳方安生等人「亂港」、「反中」，嚴重危害國家安全。評論斥黎是西方外部勢力分裂國家、顛覆國家政權的馬前卒和急先鋒；指戴大肆宣揚「真攬炒十步」，讓西方國家「對中共實行政治和經濟制裁」；斥陳太告洋狀。

前學界代表憂人權組織被趕

前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽指出，香港現時有很多國際人權組織，憂國安法出台後，這些人權組織會被趕走，屆時香港會進一步被孤立，「無人權組織可以監察警察」。張說，國際社會與香港有密切關係，料外國會有反制措施，如取消香港獨立關稅區地位。他亦提及，泛民被DQ事小，更嚴重問題是香港公民社會和民主運動將會被打壓、一沉百踩。

黃之鋒質疑政府是否「只許州官放火，不許百姓點燈」，稱行政會議成員今年3月亦有赴美，反問香港是國際城市，是否連與本港的領事聯繫都不被容許。黃強調，無後悔支持《香港人權與民主法案》，「通過《香港人權民主法》係反送中運動一個標誌性的里程碑，如果北京因此要清算我，我不會後悔」，他說無得逃避，會與港人「一齊頂下去」。至於會否憂慮眾志將被取締，黃表示，「要取締眾志，無國安法都可以」，又強調眾志「無收外國錢」。

黃：倘被清算 「是反送中里程碑」

羅冠聰去年赴美國進修，其間參與法案游說工作。被問到會否擔心因國安法被補，他說：「當然擔心，不是在於我做了什麼『錯事』，而是政府定必會砌辭打壓民主派人士。但所作之事，問心無愧。」羅稱香港是國際大都會，各國都有利益在港，他們當然關注香港情况，「我們的角色是提供真相和香港人的故事，外國政府對香港失去自治時所作的反應，並非所謂干預香港內政，而是他們自身政策的調整。」

明報記者

（2020兩會）