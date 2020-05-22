新聞背後：中美交惡憂立會「35+」 北京不再忍

該知情者稱，去年中開始，美國針對中國的政策升級，以圍堵方式對付中國，亦利用香港的政治問題影響中國，加上不少香港政治人物爭取美國支持，中美關係惡化，中央不欲香港成為美國的工具，現在已到中國走向強大的關鍵口，中央不容出現缺口引狼入室。另外，去年開始的反修例運動中，出現炸彈和激進暴力的近乎恐怖主義行為，對香港的公共安全帶來危險。

知情者稱，國家安全的領域中，「國土安全」已出現危險，香港的港獨活動帶來分裂國家的危險，亦有迹象台獨分子和港獨有關連，台獨分子亦牽涉在反修例運動當中。另外，近期的「攬炒」宣言亦危及「政治安全」，今年的立法會選舉中，「反對派」爭取35+，即過半數議席，目的是要否決財政預算案，癱瘓政府。

消息人士：近恐怖主義行為

港已現國安威脅

他表示，「攬炒」摧毁一國兩制下特區制度和運作，帶來政治安全的危險。他舉例，若35+成功，立法會主席由「反對派」議員出任，而立法會主席背後是美國，中央會如何應對？另一已出現的國安威脅是「公共安全」，反修例風波引發近乎恐怖主義行為，出現多宗炸彈發現案、激進示威者放火燒不同意見者等，都危及香港的公共安全。

《基本法》23條規定，香港要為國家安全自行立法，以預防國安威脅。但該知情者說，國家安全的威脅已出現，中央政府關切香港的民情反應，希望香港能為國家安全，按自己情况自行立法；中央並非針對香港市民，若香港平穩過自己的一國兩制，巴不得少管香港，但在這個緊要關頭，形勢已起變化，「迫不得已」要出手。

建制中人：港府亦要準備推遲立選

有建制派認為，今次做法會引起社會大震盪。至於會否影響建制派立法會選舉選情，該建制派相信中央已考慮選情問題，但仍堅持要做，反映中央的破格思維，預料9月選舉前，整條「港區國安法」亦會完成，但相信特區政府亦要準備一旦出現突發情况而延遲選舉，不應重蹈去年區選覆轍。

明報記者

（2020兩會）