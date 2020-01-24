稱中央撰罰則刑責 劉兆佳：研究多年可即用 張達明：兩地法律格格不入 繞立會違基本法原意

根據《基本法》第18條，凡在附件三的法律，「由香港特別行政區在當地公布或立法實施」，據時任政制事務局長孫明揚1999年2月10日在立法會會議表示，如某條全國性法律有必要作本地化修改或適應才可在港實施，該全國性法律便透過本地立法方式實施；否則，便會以公布的方式實施。

現時於附件三的6條全國性法律，有關國慶日、國籍等法例，由行政長官以憲報刊登法律公告的形式公布實施，毋須經立法會審議。而《國歌法》則經本地立法會審議，草案將於下周三立法會大會恢復二讀。

張：若涉罰則 須本地立法釐清歧義

張達明表示，全國性法律如中國國慶日、領海等不涉及影響香港的，可直接頒布並實施；但若涉及罰則、刑責，因內地所行憲法和香港的基本法是「兩碼子事」、「格格不入」，故認為「港區國安法」必須以本地立法方式進行，釐清法律歧義。但他昨從報道中估計，中央會繞過本地立法，以普通法的寫法直接代香港立法，「寫到直接用得到」，認為此舉違背基本法原意，行動上等同宣布一國兩制失敗。

劉兆佳接受訪問時亦確認中央會繞過本地立法，直接撰寫「香港國安法」罰則、刑責等條文，「直接可用，不需經過立法會」。他表示具體操作並不困難，「如不用『勞改』、『行政拘留』等字眼，用基本法的字眼寫明什麼是違法、違法如何處理」。他透露，對於在香港就國家安全立法，中央研究多年、早有多手準備，「不用擔心他們不懂寫」。

劉：美通過「人權法案」露港缺口

劉兆佳認為，香港去年的社會情况，加上美國通過《香港人權與民主法案》，突顯本港法例有缺口未能阻止外部勢力干預，令國家安全受威脅，加上回歸23年來未立23條，令中央不放心，故作出此舉。他認為，若有關法案生效，將改變部分港人思維，「重新衡量香港與中央關係，不再妄想援引外國勢力迫使中央讓步」。

（2020兩會）