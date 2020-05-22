泛民：漠視港人擔心 中央揭攬炒序幕

全國人大常委譚耀宗表示，香港回歸23年，但《基本法》23條一直未完成立法，令國家安全出現漏洞、短板，加上去年反修例風波出現衝擊一國兩制、國家安全的事情，亦顯示有關行為是有組織、有綱領，並勾結外國勢力，中央絕不接受，故在去年四中全會時，已表明有這決策部署，堵塞國家安全的漏洞。

港區人大代表田北辰表示，他擁護基本法，而基本法說明23條是由本地立法，有本地立法程序，但今次中央以附件三訂立法例在港實行，相信中央要說明，這是一條新的「港區國安法」，跟23條功能不同，而他要先待人大今日公布細節才能評論。人大代表葉國謙表示，香港23條未立法時，要填補法律空白，故認為特區政府亦要盡快立23條。

民建聯：負責做法 工聯：強烈支持

民建聯昨晚發聲明稱，中央今次做法是因應香港履行憲制責任的實際情况，以及國際政治及香港社會目前的嚴峻形勢，而採取的負責做法。工聯會亦發聲明稱，「強烈支持」中央做法，該黨會義不容辭推動立法。

翻查資料，去年中共十九屆四中全會指出，必須「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

警留意中資機構有人群聚集否

全國人大會議今日（22日）開幕，區議員余德寶表示，旺角警區向商戶發出信息，稱「（訂立港區國安法）有機會觸動到香港的滋事分子作出對中資機構的襲擊或損毁行動」，籲商戶如感不安全應關門。據了解，警方亦有留意人大會議，警察總部昨日提醒部分警區，留意區內中資機構是否有人聚集，適時調配警力， 但無呼籲機構關門。

（2020兩會）