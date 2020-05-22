人大立港區國安法 涵蓋執行機制 繞過立會實施

特朗普：我們的處理會非常強烈

路透社及彭博社報道，美國總統特朗普昨離開白宮前，有記者追問倘中國按計劃在港實行國安法立法，美國會如何。特朗普說暫不清楚內容，但稱「如果這事發生，我們的處理會非常強烈」。他沒詳細解釋。

「港區國安法」會由人大常委會擬定內容，建制消息稱，人大常委會每兩月開會一次，料最快可在6月討論，或要一兩次常委會審議，故料最快8月通過並要求香港執行。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵向《環球時報》表示，按內地立法程序，最快可能在半年內完成。

經附件三頒布 最快8月通過

民主派會議召集人陳淑莊斥中央繞過立法會，為香港「度身訂做立法」，視《基本法》與一國兩制如無物，形同一國一制。她說中央漠視港人對23條擔憂，沒諮詢下強推國安法非常不智。法律界議員郭榮鏗斥中央此舉完全違反基本法及對港人承諾，料中央會利用此方法逐步將其他「惡法」納入香港，「一國兩制今日正式被取消」。

人大發言人：按新形勢行使職權

郭榮鏗：一國兩制被取消

全國政協副主席梁振英認為，過去幾年有大量反對派不斷衝擊中央底線，不斷在香港、外國造成影響，做危害國家安全的事，稱中央作出如此重大決定時，會有通盤考慮和全面充分準備。

人大發言人張業遂昨晚在記者會表示，全國人民代表大會根據「新的形勢和需要」，行使憲法賦予職權，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，稱今早會議將有議程的具體內容。

消息：京官稱港府靠不住 美反彈亦不讓

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍及政協常務副主席張慶黎，昨晚與身在北京的港澳政協見面。消息人士引述，席間有京官批評特區政府「靠不住」，若日後香港有突發事故而不能處理，中央會直接操刀，並預計通過港區國安法後，美國會有反彈，但中央不會讓步，以「搞定」香港現時「亂局」為先。

建制消息人士補充，有關法案可令港府有法可用，取締被中央定義為涉及「顏色革命」、「滲透」的境外組織或機構，禁止為有關機構及組織工作以及取其資金的人入境香港。

梁美芬：仍須立23條 兩者有別

基本法委員會委員、經民聯梁美芬表示，今次人大立法不等同基本法23條立法。她解釋，前者屬專門為港而訂的全國法律，用基本法18條，以基本法附件三方式在港直接實施，內容主要是18條提及中央有權處理的「國防、外交」範疇，針對外國勢力干預、分裂國家安全等罪行，未完全涵蓋23條提及的7項罪行，香港仍須就23條立法。她呼籲香港爭取自行就23條立法的空間，若繼續拖延，會令中央再審視為港立法的可能。

據了解，人大常委會將提出港區國安法具體內容，包括條款、罰則，並會指定香港部門執法。另一接近北京的消息人士補充，有關草案「不涉跨境執法」，「也不是23條」。

根據澳門例子，當地設立「維護國家安全委員會」，由行政長官監督，負責協助行政長官就當地維護國安事務決策及執行工作。

新華社昨晚發表題為「『港獨』偽命題悖逆國家和香港利益絕不可能得逞」時評，提及去年6月反修例風波以來，在外部勢力深度插手下，反中亂港勢力和激進分離勢力不惜犧牲廣大香港市民利益，公然鼓吹「香港獨立」、「自決」、「公投」和「光復香港」等主張，要癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權，將香港變成獨立或半獨立政治實體，進而達到分裂顛覆國家、遏制中國發展目的，「中央政府絕不可能坐視不管」。

（2020兩會）

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