人大立港區國安法 涵蓋執行機制 繞過立會實施

【明報專訊】全國人大會議今日開幕，議程包括人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案。據知，人大會討論授權人大常委會制訂「港區國安法」，以《基本法》附件三方式頒布，直接在港實施，繞過立法會，毋須香港自行立法，料法案針對4個範圍，包括禁止分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為。
特朗普：我們的處理會非常強烈
路透社及彭博社報道，美國總統特朗普昨離開白宮前，有記者追問倘中國按計劃在港實行國安法立法，美國會如何。特朗普說暫不清楚內容，但稱「如果這事發生，我們的處理會非常強烈」。他沒詳細解釋。
「港區國安法」會由人大常委會擬定內容，建制消息稱，人大常委會每兩月開會一次，料最快可在6月討論，或要一兩次常委會審議，故料最快8月通過並要求香港執行。南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵向《環球時報》表示，按內地立法程序，最快可能在半年內完成。
經附件三頒布 最快8月通過
民主派會議召集人陳淑莊斥中央繞過立法會，為香港「度身訂做立法」，視《基本法》與一國兩制如無物，形同一國一制。她說中央漠視港人對23條擔憂，沒諮詢下強推國安法非常不智。法律界議員郭榮鏗斥中央此舉完全違反基本法及對港人承諾，料中央會利用此方法逐步將其他「惡法」納入香港，「一國兩制今日正式被取消」。
人大發言人：按新形勢行使職權
郭榮鏗：一國兩制被取消
全國政協副主席梁振英認為，過去幾年有大量反對派不斷衝擊中央底線，不斷在香港、外國造成影響，做危害國家安全的事，稱中央作出如此重大決定時，會有通盤考慮和全面充分準備。
人大發言人張業遂昨晚在記者會表示，全國人民代表大會根據「新的形勢和需要」，行使憲法賦予職權，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，稱今早會議將有議程的具體內容。
消息：京官稱港府靠不住 美反彈亦不讓
全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍及政協常務副主席張慶黎，昨晚與身在北京的港澳政協見面。消息人士引述，席間有京官批評特區政府「靠不住」，若日後香港有突發事故而不能處理，中央會直接操刀，並預計通過港區國安法後，美國會有反彈，但中央不會讓步，以「搞定」香港現時「亂局」為先。
建制消息人士補充，有關法案可令港府有法可用，取締被中央定義為涉及「顏色革命」、「滲透」的境外組織或機構，禁止為有關機構及組織工作以及取其資金的人入境香港。
梁美芬：仍須立23條 兩者有別
基本法委員會委員、經民聯梁美芬表示，今次人大立法不等同基本法23條立法。她解釋，前者屬專門為港而訂的全國法律，用基本法18條，以基本法附件三方式在港直接實施，內容主要是18條提及中央有權處理的「國防、外交」範疇，針對外國勢力干預、分裂國家安全等罪行，未完全涵蓋23條提及的7項罪行，香港仍須就23條立法。她呼籲香港爭取自行就23條立法的空間，若繼續拖延，會令中央再審視為港立法的可能。
據了解，人大常委會將提出港區國安法具體內容，包括條款、罰則，並會指定香港部門執法。另一接近北京的消息人士補充，有關草案「不涉跨境執法」，「也不是23條」。
根據澳門例子，當地設立「維護國家安全委員會」，由行政長官監督，負責協助行政長官就當地維護國安事務決策及執行工作。
新華社昨晚發表題為「『港獨』偽命題悖逆國家和香港利益絕不可能得逞」時評，提及去年6月反修例風波以來，在外部勢力深度插手下，反中亂港勢力和激進分離勢力不惜犧牲廣大香港市民利益，公然鼓吹「香港獨立」、「自決」、「公投」和「光復香港」等主張，要癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權，將香港變成獨立或半獨立政治實體，進而達到分裂顛覆國家、遏制中國發展目的，「中央政府絕不可能坐視不管」。
（2020兩會）
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