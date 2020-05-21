環境局長黃錦星昨在立法會回應議員提問稱，以本港每日使用400萬至600萬個口罩計算，每日棄置口罩重約10至15公噸；按2018年香港固體廢物監察報告資料計算，每日棄置的口罩佔都市固體廢物約千分之一，佔每日棄置廢塑膠約千分之五。

議員倡增設口罩收集站

黃錦星說，口罩由不織布、過濾層、橡筋等塑膠及金屬等難以分拆的複合物料製成，不宜回收。他說早前政府派發可重用口罩，可減少即棄口罩使用量。

自由黨鍾國斌表示，清潔工處理口罩時會面對感染風險。經民聯劉業強則提議政府引入附消毒功能的智能口罩回收機。黃錦星回應稱現有內部指引，在政府場地如康文署設施、郊野公園遊客中心等主要出入口，均設置有蓋垃圾桶供棄置口罩，又鼓勵私人機構跟隨政府做法。不過，鍾國斌認為政府應在全港加設專收口罩的收集箱或收集站。

憂清潔工風險 環團籲包好

綠惜地球環境倡議總監朱漢強接受本報訪問認為疫情已過高峰，市民到低風險地方可戴可重用口罩。對於設置口罩專用回收箱，他認為即使有專用回收箱，清潔工仍需處理，呼籲市民有公德心，用袋包好口罩才棄置。他又說，若政府希望釋除公眾疑慮，可考慮將每日棄置口罩送到化學廢物處理中心，以醫療廢物標準處理。

（抗疫新階段）