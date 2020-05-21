戴手環發燒漢闖高院 設施關閉清潔

事發於昨早10時17分，職員發現戴電子手環男子於法院登記處及無律師代表訴訟人資源中心徘徊，遂報警。全身防護裝備救護員到場了解，下午約1時許帶走該男子，送往仁濟醫院作進一步檢查。

突破體溫檢測 司法機構不評論

據悉，43歲姓劉男子周二由內地抵港，須家居檢疫至下月1日，事發時正發燒。據了解，劉報稱欲尋求法律援助，故闖入高院無律師代表訴訟人資源中心。高院正門設有體溫監測儀，檢查進入大樓者體溫。對於劉突破體溫檢測進入大樓，司法機構稱不評論事件細節。

司法機構昨午發新聞稿稱，有關事件已交警方處理，高院登記處及無律師代表訴訟人資源中心昨午受事件影響關閉，需徹底清潔，已領取籌號市民可於今日返回高院大樓低層4樓，毋須再次輪候籌號，至於高院大樓內其他登記處服務未受影響。

衛生署發言人表示，就一名強制檢疫者昨擅自離開檢疫地點到高等法院大樓，已與相關部門即時跟進，並會安排該人入住指定檢疫營，繼續強制檢疫。

另外，周二早上8時許，55歲姓余女子被發現於沙田晴碧花園高處墮下，送院後不治，警方沒有檢獲遺書，事件無可疑。衛生署接獲警方通知後證實余為受檢疫者，檢疫期間沒接獲求助。

（抗疫新階段）