領失業綜援按月飈24% 增幅回歸以來新高

社署昨表示，4月底領取綜援的個案總數為227,510宗，較3月增加4819宗，按月升幅2.2%，受助總人數為311,404。當中以領取失業綜援個案升幅最高，由3月的14,647宗增至4月的18,165宗，增幅高達24%，按月增幅創下本港回歸以來新高。若以個案總數計，2003年9月領取失業綜援個案達51,372宗，仍為歷史上最高。

社協：3個月派逾萬飯券 疫前10倍

社區組織協會幹事施麗珊表示，自去年下半年已有不少基層失業，農曆年後未有改善，用盡積蓄之下，只好申請失業綜援，她說因申請至獲批需個半月至兩個月，部分基層需向朋友借錢度日、被迫拖欠租金甚至「無飯開」。施麗珊稱，自2月中向基層派發飯券，至今派出逾萬張，是疫情前的10倍。

聶德權：公僕調薪考慮6因素

另外，公務員薪酬趨勢調查委員會前日發表調查報告，推算高、中、低級公務員淨加薪指標為1.68%、1.98%、1.15%。公務員事務局長聶德權昨說，委員會下周將開會確認調查結果，按機制他下周會與職方代表會面，聽取對薪酬調整要求，再提交特首會同行會做最終決定。

聶說政府需考慮6項因素，除薪酬趨勢數據，亦包括整體經濟、政府財政、生活費用變動、職方對薪酬調整要求及公務員士氣。他澄清薪酬趨勢數據非最終結果，現階段未決定調整幅度。他明白所有「打工仔」都希望加人工，但公務員團隊作為社會一員，亦應看現時經濟情况，包括過去數月疫情影響等，並提及不少私營企業已出現裁員、減薪、結業等。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，有關薪酬趨勢數據滯後一年，相信明年薪酬檢討會考慮目前經濟下滑及疫情影響等因素，若今年凍薪，公務員或面臨連續兩年凍薪或減薪，影響士氣。

明報記者

（抗疫新階段）