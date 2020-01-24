梨木樹六旬染疫婦入ICU 14「復陽」者兩仍留醫

截至昨午12時，合共26名確診者在9間公立醫院留醫，其中一人情况危殆，為第595宗的75歲女患者，她於上月10日開始使用人工心肺維持生命；情况嚴重的患者為居於梨木樹邨的66歲女患者，她原本情况穩定，昨凌晨轉差，需入住深切治療部，餘下24人均情况穩定，包括前日由嚴重轉為穩定的62歲男子（第713宗個案）。

另外，截至昨早7時半，合共有14名出院患者的病毒測試結果「復陽」，當中兩人仍留醫，包括「邊爐家族」的91歲老婦，以及39歲的菲律賓外傭。患者大部分病徵輕微或無任何呼吸道症狀。

延限聚被質疑政治考慮 港府：無根據

8人限聚令原定今日屆滿，港府前日宣布延長該措施14天，政府發言人前晚11時58分發新聞稿稱，有評論指政府就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）下對群組聚集的進一步放寬措施有政治考慮，乃毫無事實根據。

發言人續說，立法限制在公眾地方的群組聚集，是為降低傳播病毒風險，當中完全不涉任何政治考慮，港府從公共衛生、經濟發展及社會日常運作3方面作適當平衡，適時調節控疫措施。

發言人稱，雖然上周疫情及確診個案數字愈趨穩定，但考慮到上周出現的本地群組個案仍源頭不明，加上復課在即，公眾及專家對群組會否引起社區大爆發表達關注，故現階段應大體維持社交距離措施14天，視乎疫情發展再檢討。

（抗疫新階段）