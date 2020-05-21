【疫境時刻】張羅網上崇拜 牧師變直播能手

鏡頭另一邊，76歲的黃婆婆每周日坐在牀上，打開電話看着5吋熒幕中的牧師，參與直播崇拜。她以往只懂用手機通訊，「有時唔識撳，熒幕又細，睇到隻眼好攰」，右眼患有白內障的她嘆道，「我對上帝係一條心，我係跟隨佢，無論形式點變，都會堅持落去」。婆婆與患腦退化及糖尿病的丈夫同住，疫情下丈夫耐不住苦悶生活，半夜不時「嘗試偷走」，「我話上帝幫我睇實我夫君，夜晚佢係咁偷走，希望你幫吓我啦，𠵱家佢夜晚唔出去喇，我就話多謝上帝」，婆婆亦禱告疫情早日結束，「睇直播睇到眼都矇啦，我想快啲返教會」。

禮堂變錄影廠 捱過「低清」時光

中華基督教會英華堂位於英華書院內，教會2月初因疲情不獲學校借出場地舉辦聚會，堂主任陳德義牧師就在辦公室找來一部舊款攝錄機，開始首場網上崇拜，「嗰個係最低清，（解像度是）480P」。教會成立17年來從未試過直播，直播崇拜如「摸着石頭過河」，陳牧師找來一群信徒幫忙籌備，又試用手機和相機改善畫質，「低清」崇拜持續了一個月，至3月初有信徒捐出價值約4萬元的直播器材，陳牧師與信徒學習使用，「𠵱家我哋係熟手技工，（設置器材）一個鐘就得㗎喇」。

「每次都會有啲技術故障，咁咪Overcome（克服）囉，同埋要弟兄姊妹體諒」，直播崇拜試過無聲音、信號中斷、影像「鬆郁矇」等，鏡頭後的信徒即時躡手躡腳處理，崇拜後陳牧師會與他們檢討，「今次係一個大躍進，由480P到1080P，對教會係好大挑戰」。信徒逐漸熟習直播器材，後來在唱詩部分加入字幕，「有時講員會背光，我就帶咗兩盞白色LED射燈返嚟」，小至燈光問題，陳牧師亦會親力親為，「一係唔做，做就做好佢」。

習慣了對鏡頭 仍不習慣無互動

站在講台，陳牧師的目光只能聚焦在攝影機鏡頭，「講道要識望住鏡頭，係好難做㗎，我𠵱家知道電視台點解個Camera（攝影機）着咗有盞紅燈喺上面，因為對眼可以睇住佢講嘢」，他卻不習慣講道無法與信徒互動。疫情下信徒分散各地崇拜，教會購入視像會議程式Zoom的付費版開小組，陳牧師透過參與各個小組與信徒「見面」，「其實我哋可以錄播崇拜，點解我哋要直播呢？因為星期日真係一齊喺度，雖然唔同地方，但係直播感覺比較真實親切」。

明報記者 黃詩雅

（抗疫新階段）