使館協調重開航班貨機載客 接857滯外者回港 外交部港公署：港人要求高 撤僑求穩非鬥快

明報記者

宋如安強調，撤離行動不是鬥快，而是要穩妥，難度包括：港人要求高；滯留地方分散、集合困難；防止過程中有交叉感染。他曾親率公署3人工作小組赴日本，與保安局、入境處協助「鑽石公主號」郵輪上的港人，和駐日使館密切協調，促使日方加快為港人檢測，令港人是繼美國、澳洲公民後最快下船的一批外國乘客。他稱美、澳未待日方完成病毒檢測便接回公民，導致回國飛機上交叉感染；而港府做法穩妥、負責任，待檢測完成，才將結果為陰性的香港居民接回。

指「咱們回家吧」標語屬華僑旅社創意

接載港人到東京機場的旅遊巴貼有「走，咱們回家吧」標語，宋如安笑言，很多人以為是公署所為，但其實是旅行社老闆、福建籍華僑的創意。他說，當地租車公司不肯接郵輪乘客，駐日使館找到該同胞熱情協助，有港人下船時見到一字排開的10多輛大巴即流淚，他形容這是祖國的底氣和同胞「手足之情」。

宋如安透露，秘魯規定外國撤僑飛機只能從首都利馬機場升降，但滯留秘魯港人逾半不在利馬，通過陸路集合最長需22小時；經中國駐秘魯使館努力，終令秘魯開通已停航的內陸飛機，用兩小時航程接港人到利馬。他說，只要港人願意，也可乘中國的領事航班回國。

信絕大多數港人撐一國 只個別人聲音大

至於從印度、巴基斯坦撤離的香港居民中，部分是南亞裔，宋說按國際法主權國家只能保護自己的公民，但他們都是香港居民，取得當地國家同意，情感上希望「能幫就幫」。

宋如安稱，國家的照顧正是「一國兩制」下港人最佳保障。對於部分港人抗拒「一國」，他說是帶着「港人安全無小事、同胞利益重泰山」這句話工作，相信香港同胞「講良心」；而社會複雜，「你說什麼、做什麼，有個別人也不會改變」，他相信香港絕大多數人支持、尊重一國，只是個別人聲音比較大。他提醒，在外港人遇困難可致電中國駐當地領事館或外交部全球領保應急熱線（見表）。

（抗疫新階段）