首5月38旅社結業 「至尊假期」120萬團費未退還

旅客可24月內索償90%外遊費

旅行代理商註冊處稱，至尊旅行社有限公司（又名「至尊假期」）受疫情影響，大量顧客申請退款而財政上無力繼續經營，註冊處周一撤銷其牌照，旅客如持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，可於24個月內申請相等於所損失外遊費90%的特惠賠償。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，至尊假期1月底因內地疫情暫停出入境團，大量往內地的團取消，其結業影響約1100人，涉未獲退還團費約120萬元。旅議會主席黃進達說去年有逾百旅行社結業，現未見結業潮，但相信大部分旅行社已退還團費。

本港約有1700間持牌旅行代理商，今年1月至昨日共38間旅行代理商因牌照到期而沒申請續期或被撤銷牌照，旅行代理商註冊處未回覆是多少年以來的新高。陳張樂怡則稱，旅社多個月不能做生意，會有經營壓力，並不限於組辦內地團的旅社，相信會繼續有旅社倒閉，數字難估計。

賠償基金尚餘6.8億

截至4月底旅遊業賠償基金尚餘6.8億元，旅行代理商註冊處稱，鑑於社會事件和疫情雙重打擊，將密切注視情况。旅遊界議員姚思榮說，今年結業的旅社暫不算特別多，但相信中型及大型旅社尤其大壓力，部分航空公司又拖延退款予旅社，令其財務加倍受壓。他相信賠償基金可「頂得吓」，但今次所有旅社都有經營壓力，不確定基金是否足夠應付。

姚指出，業界停辦出入境團數月，盼政府視乎疫情盡快解除限聚令，讓旅社起碼可辦本地遊，並冀早日開放關口，建立香港、澳門、珠海、深圳「旅遊氣泡」，讓四地居民可互訪。香港旅行社東主協會會長葉慶寧說，九成持牌旅行代理商屬微型公司，僅數名職員，經營較有彈性，生命力較強，政府早前發放資助亦有幫助。

至於防疫抗疫基金中的旅行代理商及從業員支援計劃的申請宗數及已發放資助金，商經局沒回覆。

辦網購賣水果口罩：沙漠的小水源

為了開源，部分旅社轉營網購，康泰旅行社市場部助理經理方慧儀說，一向有意發展網購，停團加快了進度，現最受歡迎是防疫產品，水果銷情亦不俗，上周末賣出百多箱，550元的台灣水果盒更已售罄，但網購生意額不足往常出團時的1％，只是「沙漠中的小量水源」。同樣推網購的縱橫遊，常務董事袁振寧稱上月賣數千盒口罩，但賣貨收入僅及以往不足1%營業額。

（抗疫新階段）