限聚為由 支聯5．31遊行不獲批 李卓人：改「遍地街站」悼六四

悼念「八九民運」的六四遊行及六四晚會自1990年起舉辦，今年為第31年，但政府因疫情延長「限聚令」至6月4日，昨日警方以疫情為由，反對支聯會在5月31日舉行的「毋忘六四」年度大遊行，原定是下午3時在灣仔修頓球場遊行至中聯辦。警方反對理由包括公眾集會及遊行不屬於限聚令的豁免群組聚集；本港因應新冠病毒的應變級別維持「緊急」的最高級別；公眾集會及公眾遊行屬人多聚集的高危活動，會增加參與者及其他市民感染病毒的風險。

支聯會主席李卓人說，已準備「Plan B」，於5月31日舉行「遍地街站」，繼續悼念六四。對於今年在維園舉行的六四晚會亦可能不能舉行，他形容政府「借疫打壓」，預料今年未能如往年搭建大台辦悼念活動，但強調支聯會將繼續入維園燃點蠟燭，詳情未有定案。他否認是公民抗命，認為燃點蠟燭悼念是港人權利，不存在「抗命」與否。

民協申深水埗辦六四集會

李卓人呼籲，若六四晚會未能在維園舉行，希望市民在全港各區燃點蠟燭悼念，達至遍地開花，但因應疫情，他建議保持社交距離，不多於8人聚集。至於遍地開花形式，他說應由市民自發以自己方式「開花」，稱支聯會不是統籌，但會與不同團體、區議員商討。其中民協已響應號召，今天（周四）到深水埗警署就在該區辦六四集會申請不反對通知書。

法政匯思召集人、大律師李安然稱，若兩個不多於8人的群組，保持1.5米距離，並不算違反限聚令條文所指的「群組聚集」，但若因不同原因保持不到1.5米距離，執法人員便可驅散，不願離開的即屬違法。他補充，六四當晚到維園悼念的人或有法律風險，可能干犯「未經批准集結」，關鍵在於是否有共同目的和集體性質，「即一齊做一件事」，與是否多於8人聚集無關。

何栢良梁子超批放寬限聚準則不一

另政府周六重開泳灘，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，在沙灘聚集的人通常不戴口罩，較戴口罩參與遊行的傳播風險高，提醒要注意酒吧、沙灘及外傭聚集地方，建議港府加強上述地方的人群管理。他指出，政府放寬大家認為風險較高場所的聚集，但風險相對低的活動就繼續限制，認為措施缺乏一致性對長期防疫不利。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，港府放寬宗教等活動的聚集人數遠超過8名，與限聚令的安排不一致，「在公共衛生角度，我看不到特別的原因可解釋」。

恐失籌款主要渠道 李卓人：研眾籌

另外，李卓人稱，六四晚會是支聯會主要籌款渠道，應付經常開支及營運六四紀念館，未能舉行晚會對營運的挑戰很大，會探討更多籌款途徑如網上眾籌。

（抗疫新階段）