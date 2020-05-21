罕有晚上召「通報會」 京官今晤政協 料提國安23條

明報記者

據了解，政協在晚上開會過去少見，但有建制派估計，會上京官應會談及國家安全議題，但稱如有大事公布，理應港區全國人大代表也會參與，但今晚活動暫只通知了港澳政協出席。

多名港區全國人大代表都趁兩會提出建議，其中工聯會會長吳秋北認為需要另立一部全國性法律，如「中華人民共和國特區安全法」，涵蓋特區現時情况，並按基本法18條納入附件三，直接在香港實施。吳秋北接受內地媒體訪問說，將提出以合理合法方式堵塞香港在國家安全方面的漏洞。他認為自去年修例風波以來，「香港的激進暴亂分子」與外國勢力勾結，有明顯企圖顛覆政權，但現時香港的法律對此「無可奈何」，反映香港是國家安全的薄弱環節，必須盡快堵塞漏洞。

吳秋北陳曼琪倡中央直接立法

繞過立會「堵國安漏洞」

港區全國人大代表陳曼琪也建議，中央可根據憲法第52至54條、62條及67條，國家安全法第11條第2款及第40條第3款，以及基本法第18條和附件三，直接訂立中華人民共和國香港特別行政區國家安全法，不經立法會審議，直接在香港實施，並由港人執行及香港法院審判。

建制背景的香江智滙課題研究小組近日也發表23條立法研究報告，指若未能在立法會換屆前完成23條立法，可延至本屆政府任期內完成，「但前提必須是挫敗非建制派今年9月立法會選舉過半（議席）的目標」。小組建議，凡主張過「港獨」和「自決」，以及支持和參與過去年的示威，都一概不可入閘參選；同時敦促特首推遲9月選舉，其間今屆立法會仍然有效運作，在43名建制派議員主導議會下，仍有足夠票數和時間爭取在明年8月完成23條立法。

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