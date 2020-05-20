稱影響大 資深港台人：唯有覆核

08年〈同志．戀人〉案勝訴

《頭條新聞》1989年4月啟播，由資深傳媒人吳明林等人創立。吳明林昨日以已退休為由不評論事件。有曾參與製作《頭條》的資深港台人稱，《頭條》幾是坊間唯一的時事諷刺節目，暫停製作很可惜，現時唯一可做的是仿效2008年《鏗鏘集》〈同志．戀人〉一案提司法覆核。〈同志．戀人〉講述同性婚姻，當年遭廣管局裁定內容偏袒同性戀，不宜在合家歡時段播放，廣管局向港台發出強烈勸喻，節目中受訪的男同志興訟並勝訴。

該資深港台人指出，引發事件的根源是通訊局裁定投訴成立，令商經局有權要港台追究，現只能靠司法去確立港台無犯錯，才可推翻整件事，亦冀令港台的追究行動可暫緩。他並分析指事件影響深遠，《頭條》是時事幽默諷刺節目，不可用要求新聞的「準確、平衡」同一標準量度，事件涉及傳媒的言論自由空間，若採納此標準，可無限延伸，例如尊子的漫畫及商台節目《18樓C座》都可因此被投訴，「這會造成silence effect或chilling effect（寒蟬效應）」。他擔心今次是殺雞儆猴，「叫之後大家都『識做』」。