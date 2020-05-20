辱警等3點指控成立 新聞系學者稱不合理

港台提交報道以示基於事實

通訊局：未確保言論真確

就投訴的指控，港台已提交傳媒報道以支持諷刺言論是基於事實，又稱節目已透過不同片段展示多方面意見；但通訊局指傳媒報道沒證據支持警方有過剩口罩，又指警方調整了巡邏安排不等於全面取消，認為港台未能確保言論真確。

節目中「驚方訊息」環節的主持裝扮成警方，並以垃圾袋裝飾及站在垃圾桶內，通訊局以一般觀眾的感覺去說明為何辱警投訴成立，稱「一般觀眾能明顯察覺到該環節對警方作惡意的描繪，以侮辱警隊及傳達偏見，暗示警務人員均被視為廢物，遭人唾棄，也暗示只有毫無價值的人方會加入警隊，有譏笑所有服務於警隊或有志加入警隊的人之嫌」，又指有關描繪旨在污衊整個警隊，及作無理攻擊。

在表達多方面意見問題上，港台稱3集《頭條》透過音樂片段，展示警務處長、警方高層及來自不同政黨的立法會議員意見；通訊局卻指港台做法似為揶揄該持不同意見的人，並藉此強化主持一方觀點，「不免令人懷疑是否已真正履行須讓多方面意見得以表達的責任」。

李立峯：諷刺節目本質誇張

杜耀明：有事實基礎無問題

中大新聞與傳播學院院長李立峯表示，諷刺節目的本質就是基於事實作誇張的表達，以達針砭時弊及娛樂的效果，認為要求節目平白陳述事實不合理。浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，諷刺時弊時要同時展示根據並不合理，認為只要評論有事實作基礎就無問題。杜說，若政府珍重言論多元化，應同時對支持及反對的聲音保持開放態度，不然類似的警告手法只會打擊言論自由。

曾參與製作《頭條》的資深港台人強調，《頭條》是以諷刺手法反映很多市民不滿警方連串行為，不是針對警察，更非侮辱。