投訴成立 《頭條新聞》停拍檢討 通訊局發警告 港台道歉 新聞界憂削表達自由

【明報專訊】長達31年歷史的香港電台節目《頭條新聞》，多年來以嬉笑怒罵方式諷刺時弊，但本季節目全數播出後或面臨停播。昨日通訊局裁定節目其中一集污衊和侮辱警方等投訴成立，向港台發出警告；商經局要求港台致歉，並檢視節目製作過程有否疏忽和失誤，作跟進或懲處。港台稱接受裁決並嚴肅跟進，向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉，決定即時檢討《頭條新聞》，本季餘下5集播出後將暫停製作。香港記者協會及新聞系學者均憂慮事件影響傳媒表達形式及收窄言論自由空間。有泛民議員擔心政治干預港台編輯自主。
吳志森：就算節目返到嚟 都只係軀殼
該節目主持人之一吳志森表示，完全不同意裁決結果，批評政府逼迫《頭條新聞》（下稱《頭條》），扼殺節目命運。他憂慮今季節目播出後將停播，「就算返到嚟，都只係軀殼返到嚟，靈魂返唔到嚟」，恐怕日後不能批評警方和權貴，他認為這樣的改變是「謀殺」《頭條》。他亦擔心港台其他批判政府的節目如《鏗鏘集》、《視點31》將面臨同樣命運，遭政府打壓。
傳媒人憂寒蟬效應：可無限延伸至同類內容
有曾參與製作《頭條》的資深港台人指出，若以新聞要求準確及平衝的標準完全套用去量度時事諷刺節目，可無限延伸至同類節目以至漫畫等，影響深遠，嚴重者可令「踩紅線」的私營廣播機構除牌，造成寒蟬效應。中大新聞與傳播學院院長李立峯認為，每一次警告均會打擊節目製作，令傳媒的表達形式減少，影響言論自由及發揮空間。記協亦關注《頭條》因受到政治壓力而面臨停播，憂慮香港的言論自由空間日益收窄，最終甚至釀寒蟬效應。
通訊局指「驚方訊息」辱警 商經局促道歉跟進懲處
通訊局稱，2月14日播出的《頭條》被超過3300名市民投訴。對於節目中「驚方訊息」環節，主持王喜裝扮成警務人員並以廢物膠袋裹着頸和雙手，從大型垃圾桶冒出等行為，該局認為是對警方的惡意描繪，侮辱警隊及傳達偏見。通訊局裁定有關節目污衊和侮辱警方的投訴成立。另外，通訊局質疑節目中個人意見的真確性，以及未有盡量讓多方面表達意見（見另稿）。
商經局表示，對於港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文，局方認為情况非常嚴重，已嚴正要求港台回應，包括清楚表明接受通訊局的裁決，並就此致歉；檢視有關節目在製作和編輯過程中是否有人員疏忽和失誤，並按檢視結果跟進或懲處；全面檢討節目製作和編輯機制，確保所有節目能全面貫徹和體現《港台約章》訂明的公共目的和使命。
播畢餘下5集後停製 裁決涉及集數下架
港台表示，接受通訊事務管理局的裁決並嚴肅跟進，會細閱內容備日後製作參考，並向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉。港台稱，鑑於近月對《頭條》節目之意見反饋海量，決定即時展開檢討該節目，認真研究在不斷變化的社會環境下如何發展；本季《頭條》播出後暫停製作，通訊局裁決中所涉及的集數會下架。
港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，本季節目餘下5集播出後將暫停製作，本季最後播出日期為6月19日。她說港台要嚴肅跟進，廣泛檢討、審視，甚至需問市民意見，在不斷演化的環境下，這類型的節目如何發展。
工會：管理層稱下季回歸 港台：不能答一定
港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，對於通訊局裁決感到非常遺憾，認為報告有許多主觀想法，「超譯」節目內容。她稱工會與管理層會面，管方指《頭條》完成檢討後，會在下一季回歸。但伍曼儀表示，要先做檢討，不能回答一定會回歸。
泛民：受壓政治 建制：應檢討港台管治
民主黨立法會議員許智峯說，《頭條》為政治諷刺節目，通訊局對個人意見節目以新聞報道尺度裁決，是吹毛求疵、極不合理，認為暫停製作節目的決定明顯受政治壓力所致，擔心政治干預編輯自主，呼籲港台檢討後的決定應是繼續敢言而非禁言。民建聯葛珮帆斥港台存在問題已深入骨髓，絕非暫停一個節目製作便可根治，政府應全面檢討其管治、確保節目製作公正、公道。
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