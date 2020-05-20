投訴成立 《頭條新聞》停拍檢討 通訊局發警告 港台道歉 新聞界憂削表達自由

吳志森：就算節目返到嚟 都只係軀殼

該節目主持人之一吳志森表示，完全不同意裁決結果，批評政府逼迫《頭條新聞》（下稱《頭條》），扼殺節目命運。他憂慮今季節目播出後將停播，「就算返到嚟，都只係軀殼返到嚟，靈魂返唔到嚟」，恐怕日後不能批評警方和權貴，他認為這樣的改變是「謀殺」《頭條》。他亦擔心港台其他批判政府的節目如《鏗鏘集》、《視點31》將面臨同樣命運，遭政府打壓。

傳媒人憂寒蟬效應：可無限延伸至同類內容

有曾參與製作《頭條》的資深港台人指出，若以新聞要求準確及平衝的標準完全套用去量度時事諷刺節目，可無限延伸至同類節目以至漫畫等，影響深遠，嚴重者可令「踩紅線」的私營廣播機構除牌，造成寒蟬效應。中大新聞與傳播學院院長李立峯認為，每一次警告均會打擊節目製作，令傳媒的表達形式減少，影響言論自由及發揮空間。記協亦關注《頭條》因受到政治壓力而面臨停播，憂慮香港的言論自由空間日益收窄，最終甚至釀寒蟬效應。

通訊局指「驚方訊息」辱警 商經局促道歉跟進懲處

通訊局稱，2月14日播出的《頭條》被超過3300名市民投訴。對於節目中「驚方訊息」環節，主持王喜裝扮成警務人員並以廢物膠袋裹着頸和雙手，從大型垃圾桶冒出等行為，該局認為是對警方的惡意描繪，侮辱警隊及傳達偏見。通訊局裁定有關節目污衊和侮辱警方的投訴成立。另外，通訊局質疑節目中個人意見的真確性，以及未有盡量讓多方面表達意見（見另稿）。

商經局表示，對於港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文，局方認為情况非常嚴重，已嚴正要求港台回應，包括清楚表明接受通訊局的裁決，並就此致歉；檢視有關節目在製作和編輯過程中是否有人員疏忽和失誤，並按檢視結果跟進或懲處；全面檢討節目製作和編輯機制，確保所有節目能全面貫徹和體現《港台約章》訂明的公共目的和使命。

播畢餘下5集後停製 裁決涉及集數下架

港台表示，接受通訊事務管理局的裁決並嚴肅跟進，會細閱內容備日後製作參考，並向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉。港台稱，鑑於近月對《頭條》節目之意見反饋海量，決定即時展開檢討該節目，認真研究在不斷變化的社會環境下如何發展；本季《頭條》播出後暫停製作，通訊局裁決中所涉及的集數會下架。

港台機構傳訊組總監伍曼儀表示，本季節目餘下5集播出後將暫停製作，本季最後播出日期為6月19日。她說港台要嚴肅跟進，廣泛檢討、審視，甚至需問市民意見，在不斷演化的環境下，這類型的節目如何發展。

工會：管理層稱下季回歸 港台：不能答一定

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，對於通訊局裁決感到非常遺憾，認為報告有許多主觀想法，「超譯」節目內容。她稱工會與管理層會面，管方指《頭條》完成檢討後，會在下一季回歸。但伍曼儀表示，要先做檢討，不能回答一定會回歸。

泛民：受壓政治 建制：應檢討港台管治

民主黨立法會議員許智峯說，《頭條》為政治諷刺節目，通訊局對個人意見節目以新聞報道尺度裁決，是吹毛求疵、極不合理，認為暫停製作節目的決定明顯受政治壓力所致，擔心政治干預編輯自主，呼籲港台檢討後的決定應是繼續敢言而非禁言。民建聯葛珮帆斥港台存在問題已深入骨髓，絕非暫停一個節目製作便可根治，政府應全面檢討其管治、確保節目製作公正、公道。

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