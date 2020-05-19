孖仔刑毁輕鐵站囚7周

冀陪伴患癌父 官：非有效減刑理由

已還押近兩周的攝影師梁浩朗（21歲）和設計學院學生梁梓朗（21歲），昨被押至屯門裁判法院聽取判刑。兩人早前承認去年9月7日於輕鐵濕地公園站聯同他人損壞港鐵財產，即11部八達通機、兩部售票機、兩個輕鐵顯示屏，以及在兩個閉路電視噴漆。

控方表示，昨早從被告一方收到逾23.1萬元的銀行本票，以賠償涉案設施的維修費，港鐵一方表示滿意。辯方求情稱，兩兄弟為了這筆賠償耗盡家庭積蓄，又說其父患鼻咽癌及淋巴癌末期，留在世上日子不多，希望法庭判以社會服務令，讓兩人陪伴病重父親。惟署理主任裁判官張潔宜表示，本案情節嚴重，被告父親的病情並非有效支持減刑的理由，並寄語兩人以後不可以非法手段表達意見。

藏5汽油彈 張潤衡表弟囚一年

另外，示威者去年10月31日萬聖夜在旺角一帶集結，其中八仙嶺大火生還者張潤衡的表弟、公開大學工商管理學系二年級生李開正（23歲），在後巷卸下藏有5支汽油彈的背包時遭截停。他早前在西九龍裁判法院承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨被判囚12個月。主任裁判官羅德泉稱，從沒聽過汽油彈可用作防身，其破壞力亦「唔使多講」，案件性質相當嚴重。

李開正被捕至今還押逾半年。辯方求情稱，他當日接過陌生示威者的背包後，才意識內有汽油彈，已因本案得到深刻教訓。對於背景報告稱他過去每月參加2至3次未經准許的集會，形容他態度「蓋過正常基本道德價值」，甚至發展出反社會人格，辯方稱撰寫報告的感化官並非精神或心理學專家，認為法庭不應接納這方面的描述。

【案件編號：TMCC1821、WKCC4135/19】

（反修例風暴）