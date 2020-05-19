李柱銘等15人提訊 待轉介區院 下月再開庭

9人控8‧18組織未經批准集結

就去年8月18日的未經批准集結，報稱商人的黎智英（72歲）、職工盟秘書長李卓人（63歲）、大律師吳靄儀（72歲）、自僱人士梁國雄（64歲）、退休人士何秀蘭（65歲）、律師何俊仁（68歲）、立法會議員梁耀忠（66歲）、大律師李柱銘（81歲）和大學講師區諾軒（32歲）被控當日組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結罪。

至於去年10月1日的未經批准集結，報稱社民連組織幹事的陳皓桓（24歲）、李卓人、梁國雄、何俊仁、報稱兼職大學教授的楊森（72歲）、何秀蘭、管理顧問吳文遠（43歲）、黎智英、區議會議員單仲偕（59歲）和社區組織協會幹事蔡耀昌（52歲）被控當日組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結罪。

陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另被控案發前一日，在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。他們同時被控一項屬傳票性質的交替控罪，指稱他們同日同地公告未經批准的遊行。根據條例，違反傳票者最高可被判處罰款1萬元及監禁12個月。

至於去年10月20日的未經批准集結，報稱區議員助理的黃浩銘（31歲）、陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、楊森和吳文遠被控當日組織未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結罪。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭和何俊仁另被控案發前一日，在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結，以及屬傳票性質的「公告未經批准遊行」交替控罪。

梁國雄、陳皓桓、黃浩銘、吳文遠被問及是否明白控罪時，一度回答「明明白白，政府賤格」、「我明白，五大訴求，缺一不可」、「我明白，呢個係政治檢控」等。區諾軒則表示，不明白為何中國政府簽署聯合國人權公約後，香港仍保留英殖時期的法例。

【案件編號：WKCC957、1264-1266/20】

（反修例風暴）