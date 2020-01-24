監警稱7‧21大量999為癱瘓系統 委員：指部分人

認「不能一竹篙打一船人」

未能分辨緊急致電者

陳錦榮昨早接受港台《千禧年代》訪問，對報告形容7‧21當晚很多人報警是不負責任，他說在社交媒體看到有人呼籲癱瘓控制台，當晚控制台收到逾2萬個電話，對比平日僅約2000個，「系統根本是jam晒爆晒」。陳錦榮稱，監警會根據連登有關呼籲，以及當時電話數量，得出致電控制台是「不負責任」、「具破壞力」、「癱瘓999控制台」的觀察。

被問到若市民看到大量打鬥，但警方一直未到而着急報警是否不負責任，他回應稱：「不能夠一竹篙打一船人，如果市民、公眾看到這些情况，當然他們的出發點不是想癱瘓（系統），但亦不排除有人聽到呼籲，做這個動作。」

他稱監警會在報告所寫的觀察，「只是指故意致電癱瘓（系統）的人，不是說緊急致電的人」，但承認不能分辨兩者，在主持人追問下，他改口稱是「部分人」目的是癱瘓系統。

稱退出國際專家不清楚監警工作

監警會國際專家小組前成員Clifford Stott日前在推特貼文，形容監警會報告傳播「新真相」，陳錦榮表示不同意其說法，又稱海外專家只參與一段短時間，相信他們並不清楚監警會工作。

（反修例風暴）