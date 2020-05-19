「歷史教師」公開信：試題符指引 考生夠知識作答

信件以「一班前線高中歷史科老師」名義，公開發予教育局長楊潤雄及考評局秘書長蘇國生。信中指出，涉事試題問及1900至1945年間的歷史事件，涵蓋中國晚清、民初，至抗日戰爭等歷史事件，符合課程指引要求學生認識上世紀本地、國家以至世界的主要事件，而無論考生選答哪個立場，均須提出雙方論點，與指引相符。

教育局副秘書長康陳翠華周日（17日）在教育局網站刊出文章，指高中課程程度，未達仔細分析上半個20世紀中日的複雜關係。公開信則稱，學生在課堂了解試題牽涉的歷史事件，包括日本軍國主義對華影響，以及日本多次侵華等史事，認為考生有足夠歷史知識處理題目。公開信稱對教育局倉卒要求取消試題感到匪夷所思，希望局方三思。

考生：官方指沒能力作答是侮辱

應屆歷史科考生盧同學表示，高中歷史科除了學習史事，亦會操練試題，以多角度答題；認為官方指考生沒能力作答該題的言論，是侮辱考生。他昨日要應考DSE其他科目，認為取消試題事件影響應試心情。