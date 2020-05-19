倘８分題取消致評級變差 鄧振強：如罰表現好學生

專家：須詳解如何令評級公平

中學校長會主席鄧振強昨日在港台節目《千禧年代》說，有關題目可辯性低，但對學生而言不難處理，如史觀和史實都運用正確，理論上考生是合理和有效使用資料以及個人所知作答，隨時可以全取8分。

有熟悉考評工作的人指出，卷一歷史資料回應題中，每題丙部分題（Part Ｃ）佔分較多，約8至9分，並多會要求學生論證，為考生表現「分高下」。他稱，評級愈高，分數差距愈小，如屆時放榜公布成績，考生評級比預期中差，「會否覺得是取消8分題導致？會否有上訴機制？但如整題取消，上訴機制有用嗎？」他認為要把「取消（題目）又對考生公平」的原則實體化；再者，考生分配時間不一，「不存在這條高分，其他都會高分」的情况，如考生回答該題時充分表現其知識、技能、態度，卻不予評分，猶如懲罰表現好的學生，故須向考生及公眾詳細講解。

侯傑泰：等級對應分數表相應調整

8分題一旦取消，整份卷滿分會由60分降至52分。中文大學卓敏教育心理學講座教授侯傑泰稱，每年試卷深淺不是完全一樣，故擬卷時已有「等級對應分數表」，確保今年取得5**的考生表現，與去年取得5**的考生表現對等。他稱，倘取消8分題，滿分上限變動，「等級對應分數表」都會相應調整，相信取得5**、5*的比例會與以往相若，認為問題不大。