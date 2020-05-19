撤題未定案 教局：特首有權指示 葉建源批施壓考評局 學生準備申覆核

學生平台批圖為教育劃紅線

另一方面，「中學生行動籌備平台」昨稱，考評局是獨立於教育局的法定機構，認為教育局要求考評局取消試題，是濫權行為。平台表明，一旦試題遭取消，最快下周一（25日）入稟，對教育局的要求提司法覆核，並會申請禁制令，禁止考評局改動試題。平台發言人鄭家朗稱，已諮詢法律意見，認為有可能推翻教育局的決定，並相信因涉及考生成績發放，司法機構會加快處理申請。平台強調，涉事歷史科試題並無不妥，批評教育局長楊潤雄以個人政治立場凌駕學術，意圖為教育劃下紅線。

考評局：需詳細探討​處理方案

全力配合檢視擬題機制

上周四（14日）開考的DSE歷史科一條有關中日關係的試題觸發爭議，教育局翌日促撤試題，並稱昨日派員去調查考評局如何出題。新華社評論文章稱，期待港府言必行、行必果，下大力氣根治香港教育「頑疾」。

考評局委員會昨午開會討論要求取消（DQ）試題事件，考評局晚上發聲明，未直接表明是否DQ，指考題廢存「由於涉及的因素較多，需詳細探討​處理方案，以作出審慎和適當的安排」。考評局稱，若有定案將盡快公布。另外，教育局昨日到考評局調查。考評局稱同意全力配合教育局檢視擬題機制。據知，考評局短期內會再商議。

考評局委員會由17人組成，主席是全國政協委員容永祺，連同副主席麥志強、9名委員由政府委任，另有6名當然委員，包括連日表明要DQ試題的兩名教育局高官，即教育局副秘書長康陳翠華及首席助理秘書長陳碧華。

考評局未公布DQ與否決定，教育局隨即回應，指考評局是根據《香港考試及評核局條例》（第261章）成立的法定機構，訂明行政長官有監管考評局的各項權力，包括考評局委員會成員的任免、事務計劃及收支預算的審批等，指明考評局要遵守行政長官根據《條例》第13（1）條發出的指示。教育局又稱，昨有局方代表出席會議，會上委員討論有關今年歷史科出題，及現行擬題及審題機制是否有需要改善的地方。

葉：即使有問題都不應粗暴用權

教育界議員葉建源認為，教育局說法是「權力的顯示」，促教育局尊重考評局、大眾看法，檢視清楚試題本身是否有問題，又稱「即使退後一萬步，試題有問題，都不應如此粗暴運用權力」；又稱考評局未有定案是「合理發展」，由於召開委員會的委員並非專責試題部分，亦需時了解「來龍去脈」。他說，內地官媒均要求考評局盡快取消題目，考評局如即時有定案，難免被認為向政治壓力低頭，相信考評局有嚴格程序審理，「程序公義都十分重要」，故需時決定，而他不希望考評局步教育局的後塵作出「匆忙」的決定。

立法會教育事務委員會下周一就事件舉行特別會議。民建聯張國鈞去信委員會，稱今次文憑試試題出現極大爭議，「考評局內部出現嚴重問題」，質疑出卷員扭曲史實，傳達偏頗政治立場。民主派稱，事件「惹來打壓教育專業的質疑」，要求官員解釋。

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