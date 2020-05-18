海砂內地需求飈 業界料價格續升供應斷續

去年僅3個月有內地海砂供港

機管局在文件透露，由於廣東海砂最近要公開競投，砂價大幅上升，加上珠海政府對海砂出口申請未有進展，機管局認為未來數月都難以從珠三角取得大量海砂；另一方面，廣西政府去年9月開始向本港供應海砂作三跑填料，至年底已供應約30萬噸。本報翻查土木工程拓展署的內地天然沙供港數量資料，發現去年全年只有9月、10月和12月有內地海砂供港，合共34.2萬公噸；今年1月及2月則有42.6萬公噸供港。

半年升價34％ 廣東海砂須競投

砂價方面，按中國國家發展和改革委員會價格監測中心文件顯示，受市場供求、環保政策等影響，廣東省去年的海砂購進價由5月的每立方米246元人民幣升至12月的330元，半年升幅達34％。

機管局另在文件指出，雖然填海工程承建商已用不同方法採購及生產填料，局方也於去年5月修訂填海設計以減少填料用量，但整個三跑系統填海工程仍落後29星期，若要追回落後進度，未來9至12個月必須有充足及穩定的填料供應。翻查資料，機管局2018年底的文件稱填海工序出現「約數星期的輕微滯後」，至去年改稱填料鋪設工序落後18星期。

香港建築業物料聯會行政總裁寗漢崇稱，砂價過去數年一直上升，內地因填海工程對砂的需求大增，出口海砂量愈來愈少，「大陸自己都不夠用」。他又表示，以往機砂比海砂貴，機砂每噸約160元，海砂則約120元。他預料內地供港海砂的價錢或會繼續上升，供應會斷斷續續。