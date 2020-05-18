料承建商「很大可能不合作」 局方「三害取其輕」 議員斥不敢反枱告違約

覓第三方或重新招標 同超支延期

根據機管局文件，局方一度考慮若拒絕承建商簽訂附加協議，則需面對兩個方案（見表）。機管局可要求目前的承建商繼續完成填海工程，但局方實際上需尋找第三方完成餘下的填海工程，並先支付有關額外開支。

局方雖稱會要求原承建商承擔額外開支，但亦已預計原承建商因合約糾紛會拒絕支付，故機管局預料此方案需額外開支150億元，並由於其間需處理與承建商的糾紛，局方需額外時間尋找第三方代替，將無法補回原本已延期的進度，因而或令三跑項目延期兩年，局方少收延期期間的潛在收益73億元。

機管局又稱，他們認為原承建商很大可能會不合作，令填海工程進度難以控制，以致局方要中止合約。若局方與原承建商中止合約，需就餘下的填海工程重新招標，需時6個月，令整個三跑項目進度落後最少12個月。機管局在文件提到，由於海砂及機砂價格現時上升，餘下的填海工程成本定會大幅增加，並預計此方案需額外開支199.4億元，同時因延期令局方少收37億元的潛在收益。

譚文豪：低價中標後逐漸閹你

機管局最後在文件提到，衡量兩個方案及各情况後，認為最好的方案是與承建商簽訂附加協議，確保承建商能追趕現時落後的進度，以及解決現時糾紛。公民黨立法會議員譚文豪認為，採購海砂是承建商的合約責任，若承建商無法提供海砂，機管局有權控告承辦商；他批評機管局不敢對承建商「反枱」，或縱容承建商以低價投標，「中標後就逐漸『閹你』（機管局）」。