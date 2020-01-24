承建追索 三跑填海超支80億 原要求168億 稱或延期兩年 議員質疑機局縱容

【明報專訊】機場三跑項目面對海砂供應嚴重短缺及價格暴升問題，主要填海工程費用大幅超支。本報偵查得悉，原造價約153億元的三跑工程合約編號3206「主要填海工程」，承建商半年前就海砂採購困難與機場管理局發生爭議，並要求機管局額外支付168億元，聲言若未能處理爭議，三跑項目將延期兩年。根據一份機管局機密文件，機管局經多重考慮後尋求董事局通過與承建商簽訂附加協議以支付超支費用，並以三跑項目的應急預算付款，承建商則願降低要求至80億元，以及承諾不影響工程進度。
以項目應急預算付款
機管局：有信心不超預算完成三跑
本報記者曾就該文件的內容向機管局求證，並查詢董事局有否通過決議、工程超支原因等，局方無回應，稱該局與承建商的合約細節及條款屬商業敏感資料，內容不便公開，但局方有信心繼續於預算之內推展三跑道系統建造項目，並維持以在1415億元預算內完成整項三跑道系統項目為目標。本報亦向承建商查詢有關附加協議簽訂情况，截稿前未獲回覆。
公民黨立法會議員譚文豪質疑機管局縱容承建商，並用財技令工程超支而不影響整個三跑預算。身兼機管局董事的漁農界立法會議員何俊賢則表示，不清楚文件是否屬機密資料，不能透露董事會內容，「理論上是應該跟合約做，機管局成員應該對此捉得很緊」。
原合約價153億 海砂價飈
合約編號3206的「主要填海工程」，由中國交通建設股份有限公司等3間公司組成的聯營公司承包，合約價152.6億元，其中填海工程連購入填料佔92.4億元。本報去年報道，工程因海砂不足滯後半年，即使廣西批出海砂開採許可，砂價數年內倍增，工程若全購廣西海砂勢超支。
本報近日獲得一份由機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏（Kevin Poole）去年11月提交董事局的機密文件，尋求通過合約3206的附加協議，涉及向承建商付超支費80.3億元及增加主要填海工程開支預算等。文件提到，因應填海物料供應問題，承建商去年10月要求該局支付超支費168億元，包括機砂35億元、海外海砂及額外海洋公眾填料86億元，以及加速和管理費47億元，若未能解決此爭議，整個三跑項目會延期最長兩年。
局方指有採購海砂責任
承建：責任非無限 很多事不如預期
根據該文件，機管局認為承建商按合約有責任採購及運送工程所需填料，承建商反駁有關責任並非絕對及無限，很多事亦與簽約時預期不同，特別關注內地海砂出口政策改變，他們無法從珠三角取得海砂，亦因無法取得出口許可，無法履行原來合約責任，而從其他國家採購海砂的時間和成本，則會與簽約時預期的不成比例。
簽附加協議 承建商須解延期問題
機管局考慮各項因素後，認為與承建商簽訂附加協議為最佳選擇（見另稿），承建商則同意重新制訂工程進度以便其他合約承建商可進行工程，和完成餘下填海工程以不影響整個項目。文件列明，承建商要求機管局支付的超支金額減至80.3億元，並會提供所有填料和提供解決延期問題的措施。
本報獲得的另一文件顯示，80.3億元的超支額分為須在簽訂附加協議後21日內支付的「首期費用」25億元，以及4個工程項目，包括「基本一般要求」1.8億元、「地基改善工程」1.1億元、「填海工程」51.6億元及「海堤工程」8000萬元。
根據文件，有關超支金額由三跑項目的應急預算支付，包括由申索準備金支付32億元、項目應急費支付34億元等。機管局特別提到，即使現時合約3206的總額增至232.8億元，仍低於當初預算的285億元。機管局亦在附加協議中修訂關鍵日子的時間表，但整個三跑項目完成日期仍維持在2024年底（見表）。
明報記者 羅霈潁
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