承建追索 三跑填海超支80億 原要求168億 稱或延期兩年 議員質疑機局縱容

以項目應急預算付款

機管局：有信心不超預算完成三跑

本報記者曾就該文件的內容向機管局求證，並查詢董事局有否通過決議、工程超支原因等，局方無回應，稱該局與承建商的合約細節及條款屬商業敏感資料，內容不便公開，但局方有信心繼續於預算之內推展三跑道系統建造項目，並維持以在1415億元預算內完成整項三跑道系統項目為目標。本報亦向承建商查詢有關附加協議簽訂情况，截稿前未獲回覆。

公民黨立法會議員譚文豪質疑機管局縱容承建商，並用財技令工程超支而不影響整個三跑預算。身兼機管局董事的漁農界立法會議員何俊賢則表示，不清楚文件是否屬機密資料，不能透露董事會內容，「理論上是應該跟合約做，機管局成員應該對此捉得很緊」。

原合約價153億 海砂價飈

合約編號3206的「主要填海工程」，由中國交通建設股份有限公司等3間公司組成的聯營公司承包，合約價152.6億元，其中填海工程連購入填料佔92.4億元。本報去年報道，工程因海砂不足滯後半年，即使廣西批出海砂開採許可，砂價數年內倍增，工程若全購廣西海砂勢超支。

本報近日獲得一份由機管局三跑道項目執行總監潘嘉宏（Kevin Poole）去年11月提交董事局的機密文件，尋求通過合約3206的附加協議，涉及向承建商付超支費80.3億元及增加主要填海工程開支預算等。文件提到，因應填海物料供應問題，承建商去年10月要求該局支付超支費168億元，包括機砂35億元、海外海砂及額外海洋公眾填料86億元，以及加速和管理費47億元，若未能解決此爭議，整個三跑項目會延期最長兩年。

局方指有採購海砂責任

承建：責任非無限 很多事不如預期

根據該文件，機管局認為承建商按合約有責任採購及運送工程所需填料，承建商反駁有關責任並非絕對及無限，很多事亦與簽約時預期不同，特別關注內地海砂出口政策改變，他們無法從珠三角取得海砂，亦因無法取得出口許可，無法履行原來合約責任，而從其他國家採購海砂的時間和成本，則會與簽約時預期的不成比例。

簽附加協議 承建商須解延期問題

機管局考慮各項因素後，認為與承建商簽訂附加協議為最佳選擇（見另稿），承建商則同意重新制訂工程進度以便其他合約承建商可進行工程，和完成餘下填海工程以不影響整個項目。文件列明，承建商要求機管局支付的超支金額減至80.3億元，並會提供所有填料和提供解決延期問題的措施。

本報獲得的另一文件顯示，80.3億元的超支額分為須在簽訂附加協議後21日內支付的「首期費用」25億元，以及4個工程項目，包括「基本一般要求」1.8億元、「地基改善工程」1.1億元、「填海工程」51.6億元及「海堤工程」8000萬元。

根據文件，有關超支金額由三跑項目的應急預算支付，包括由申索準備金支付32億元、項目應急費支付34億元等。機管局特別提到，即使現時合約3206的總額增至232.8億元，仍低於當初預算的285億元。機管局亦在附加協議中修訂關鍵日子的時間表，但整個三跑項目完成日期仍維持在2024年底（見表）。

明報記者 羅霈潁

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