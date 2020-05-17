參與考評逾20年 中學校長：處理爭議題 需考生表現作基礎

早年試卷有問題 「也不敢貿然取消」

1994年開始參與公開試考評工作的尹浩然，曾擔任科目委員會、審題委員會及評卷成員。他表示近年沒再參與有關事務，但提到考評局以往曾處理具爭議試題，如2001年高考歷史科試卷其中一條題目，被發現中文與英文版本有出入，「也不敢貿貿然取消」，形容當下要求題目不計分的情况極為罕有。

他又說，考評局有機制處理具爭議試題，以往慣例會先檢視考生表現再作定論，「看80至100份卷，看看考生答不答到，有沒有異常情况」。他稱每個考生作答時有不同「力度」，「部分人熟悉該題答多點，部分答少點」，如取消考試對考生不公，認為要先視乎考生表現才有判斷基礎。

「有改善空間不等於錯」

對於有關題目被指嚴重傷害國民感情和尊嚴，尹浩然認為，感情角度沒有對與錯，「想了一年的題目固然沒想了10年的題目好，但有改善空間不等於題目就是錯」；而以往亦有試題以「逆向衝擊」的問法考核考生，題型並非首見，考生可抒己見表示反對。他並稱，擬題框架依據教育局的課程指引，擬題時會考慮多個因素，如試卷會否側重某一個章節、考核內容是否重複等。