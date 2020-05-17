立會教育委員會將開緊急會議討論

引起爭議的試題是要考生就卷上提供資料及其所學，解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。葉太昨日稱，這樣教歷史非常荒謬，違反事實，日本侵華一定是弊多於利，相關試題令人震驚，形容是想「去中國化」。她會邀請教育局官員和考評局人員出席會議。

葉建源昨早出席港台節目《星期六問責》時表示，考生會擔心會否再有科目取消試題，亦有考生可能強項在某個領域，若取消該領域的試題，對這些考生不公道。他又批評教育局急不及待要求取消試題，不顧後果，是非常鹵莽。

出席同一節目的教聯會會長黃均瑜指出，試題淡化了侵華事實，若放在日本的公開試場一定會引起外交問題。他認為取消試題的做法不理想，但「兩害取其輕」，考評局今年亦因新型冠狀病毒疫情而取消了中英文科口試，政府今次是發出信號，提醒考評局日後出試題要謹慎。

中學校長會：交考評局處理最理想

另外，中學校長會主席鄧振強昨早出席商台節目《政經星期六》時表示，事件交予考評局處理是最理想，他呼籲市民尊重考評局的最終決定，令爭議告一段落，否則糾纏下去會影響考生心情。出席同一節目的教聯會副主席鄧飛表示，取消試題「聞所未聞」，當局應說明如何處理歷史科的分數，亦要疏導考生情緒，考評局亦應主動交代審題機制。