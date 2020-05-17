教局近兩年「一再要求」 提名員工加入科目委員會

教育局聲明另稱，有獲教育局聘用的教師在獲聘前，已以個人身分獲考評局邀請加入歷史科審題委員會，並透露2019年曾提名人員加入考評局的歷史科審題委員會，但未獲邀請。本報向教育局查詢為何近兩年特意要求員工加入科目委員會及其提名人數，截稿前未有回覆。

稱原則上應參與審題委會

教育局發言人昨晚回應稱，當局原則上應參與所有科目的審題委員會，強化香港的課程及評估的連繫，故當局在人力資源許可下，望提名熟悉課程人員給考評局考慮及決定是否邀請加入審題委員會，現機制下，考評局對審題委員會委員組成和任命仍有獨立自主的決定權。

教師：審題委會屬「神秘小圈子」

考局前主席：機密因憂人探問

審題委員會負責擬定試題，科目委員會則審視科目試題，提交報告及改善考試的建議（見圖）。據了解，評核發展部經理，即辭職的考評局評核發展部高級經理（通識）盧家耀一職，會負責招聘程序。有不願具名、參與考評工作多年的通識科教師透露，審題委員會及科目委員會屬「小圈子」，前者更是「神秘中的神秘委員會」，「來來去去都是那圈子的人，不讓圈外人加入」。

考評局前主席陳仲尼回覆查詢說，考評局內部在每個學科都有科目經理，與上級一同發信予各大專院校、中學等，邀請專家加入審題委員會。他稱，審題委員會的成員組成機密，原意是擔心有人知道，會向成員探問試題內容，而教育局一般不知道成員身分。

立法會教育事務委員會委員、民建聯張國鈞說，審題委員會由科目委員會當然委員、考評局評核發展部經理全權負責找人加入，如該經理在社交媒體表現偏激，質疑會否在組班時找志同道合者，而現時無機制監督。

教育界葉建源說，很多人不知道審題機制，但要求公布委員不恰當；如因出事，教育局就可要求公開審題者，對日後參與者會帶來極大不安全感。他稱教育局和考評局分家，考評局雖有自己工作，但實際上科目委員會亦有需要與教育局的課程發展處合作，間中要開會；惟教育局要派人入審題委員會，對考評局獨立性有影響。