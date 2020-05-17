考評局通識科兩經理辭職 前秘書長談歷史試題風波：請當局以考生為重

【明報專訊】教育局前日要求考評局取消今屆中學文憑試歷史科有關中日關係的試題，明天（18日）派專隊到考評局調查之際，據了解，早前被報道曾在網上發表「林鄭滾蛋」言論、負責通識科的考評局評核發展部高級經理盧家耀及其下屬經理梁紫艷前日（上周五）請辭。二人前晚向高級評卷員發電郵，感謝各人幫忙，稱已辭職、8月16離任，無透露原因；盧家耀前晚及昨早亦向高級評卷員發短訊，着他們不用擔心，繼續改卷工作。考評局回覆查詢稱不評論內部人事。教育界立法會議員葉建源說，兩人辭職時間上似是在考評局發生連番事件之後，認為對考評局人員造成白色恐怖。
局方：不評論
葉建源：似試題事件釀白色恐怖
另外，曾於1992至2004年出任考評局秘書長的蔡熾昌，昨日以個人身分以〈老兵的回憶和期盼〉為題，在《眾新聞》撰文，形容取消題目「非同小可」，懇請教育局以考生為重。他在文中指出，取消題目是公開試的嚴肅項目，必須以科學為基礎，輔以學科專家專業意見，「偏離正軌，放下專業，後果嚴重」。
蔡熾昌認為，考評局發聲明除解釋審題委員會的結構外，還指出擬定試題和評卷指引，成員須一致接受才正式定稿，「沒有一個成員可以有特權，這個行之有效的做法值得重視」。他在文中又勸道，本學期學生經歷前所未有的衝擊，希望社會給今屆文憑試考生寧靜的環境，以安心備試，「目前風聲鶴唳，山雨欲來，對心力交瘁還要應試的十來歲考生，會不會有影響呢？」，「懇請當局以考生為重，三思，則香港幸甚！ 」
盧家耀fb發帖「林鄭滾蛋」被報道
盧家耀及梁紫艷辭職引起教育界關注。曾任考評局通識科科目委員會委員的教協理事方景樂說，考評局出題有其機制，並非只由盧家耀「話事」，而是一組人、審題委員會處理。他說，自己在2012年左右借調到教育局課程發展處3年，與盧一起做通識科教師培訓，形容盧家耀出心出力、盡責，盧和梁紫艷對通識科有很大貢獻。
《文匯報》、《大公報》上周四以頭版報道盧家耀在facebook帳戶的私人言論，包括「林鄭滾蛋！」、支持反修例遊行等帖文；負責歷史科的評核發展部經理楊穎宇的fb帖文「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」亦被報道。而DSE歷史科上周四其中一道試題「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，被教聯會、教評會以至外交部駐港特派員公署、教育局抨擊；至前日教育局長楊潤雄開先例要求考評局取消該試題。
葉建源稱，兩人辭職時間上似是發生在受到個人攻擊、試題爭議事件後，雖然他們不是負責歷史科，但可能亦感受壓力、工作被嚴重否定。他說，教育局今次對試題事件的處理方法，難免打擊考評局人員士氣，質疑一道試題出問題，教育局就對考評局無情鞭撻，否定整個考評局，要調查機制，或令考評局人員感到委屈，將來甚至影響邀請人員擬題、評卷，做法令教育界人士心寒。他認為此舉對考評局人員造成白色恐怖，擔心出題得罪當權者，就會受到不符比例的處理。
教聯：考局人員壓力勢增
教聯會會長黃均瑜稱，未知盧、梁為何辭職，「可能覺得『廚房』太熱」，形容考試是「指揮棒」，影響「老師點教、學生點讀」，故出題要慎重，考評局人員的壓力一定會因出題爭議而增加。而教聯會正收集教師對今次歷史科試題的意見。民建聯張國鈞說，「行得正企得正，就不會有白色恐怖」，即使教育局將到考評局調查，如考評局工作無問題，不用擔心。
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