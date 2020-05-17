考評局通識科兩經理辭職 前秘書長談歷史試題風波：請當局以考生為重

局方：不評論

葉建源：似試題事件釀白色恐怖

另外，曾於1992至2004年出任考評局秘書長的蔡熾昌，昨日以個人身分以〈老兵的回憶和期盼〉為題，在《眾新聞》撰文，形容取消題目「非同小可」，懇請教育局以考生為重。他在文中指出，取消題目是公開試的嚴肅項目，必須以科學為基礎，輔以學科專家專業意見，「偏離正軌，放下專業，後果嚴重」。

蔡熾昌認為，考評局發聲明除解釋審題委員會的結構外，還指出擬定試題和評卷指引，成員須一致接受才正式定稿，「沒有一個成員可以有特權，這個行之有效的做法值得重視」。他在文中又勸道，本學期學生經歷前所未有的衝擊，希望社會給今屆文憑試考生寧靜的環境，以安心備試，「目前風聲鶴唳，山雨欲來，對心力交瘁還要應試的十來歲考生，會不會有影響呢？」，「懇請當局以考生為重，三思，則香港幸甚！ 」

盧家耀fb發帖「林鄭滾蛋」被報道

盧家耀及梁紫艷辭職引起教育界關注。曾任考評局通識科科目委員會委員的教協理事方景樂說，考評局出題有其機制，並非只由盧家耀「話事」，而是一組人、審題委員會處理。他說，自己在2012年左右借調到教育局課程發展處3年，與盧一起做通識科教師培訓，形容盧家耀出心出力、盡責，盧和梁紫艷對通識科有很大貢獻。

《文匯報》、《大公報》上周四以頭版報道盧家耀在facebook帳戶的私人言論，包括「林鄭滾蛋！」、支持反修例遊行等帖文；負責歷史科的評核發展部經理楊穎宇的fb帖文「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」亦被報道。而DSE歷史科上周四其中一道試題「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，被教聯會、教評會以至外交部駐港特派員公署、教育局抨擊；至前日教育局長楊潤雄開先例要求考評局取消該試題。

葉建源稱，兩人辭職時間上似是發生在受到個人攻擊、試題爭議事件後，雖然他們不是負責歷史科，但可能亦感受壓力、工作被嚴重否定。他說，教育局今次對試題事件的處理方法，難免打擊考評局人員士氣，質疑一道試題出問題，教育局就對考評局無情鞭撻，否定整個考評局，要調查機制，或令考評局人員感到委屈，將來甚至影響邀請人員擬題、評卷，做法令教育界人士心寒。他認為此舉對考評局人員造成白色恐怖，擔心出題得罪當權者，就會受到不符比例的處理。

教聯：考局人員壓力勢增

教聯會會長黃均瑜稱，未知盧、梁為何辭職，「可能覺得『廚房』太熱」，形容考試是「指揮棒」，影響「老師點教、學生點讀」，故出題要慎重，考評局人員的壓力一定會因出題爭議而增加。而教聯會正收集教師對今次歷史科試題的意見。民建聯張國鈞說，「行得正企得正，就不會有白色恐怖」，即使教育局將到考評局調查，如考評局工作無問題，不用擔心。

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