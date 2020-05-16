林鄭：不認為監警報告可停止動盪 不設獨立調查委會 稱削弱警隊令暴力分子得逞

林鄭讚報告「全面客觀」

民陣：獨立調查才見真相

民陣召集人岑子杰稱，傳媒不斷拍到警方暴力問題，但報告沒有評價警方是否使用過度武力等問題，斥監警報告刻意模糊警暴問題，是「撐警報告」，強調只有成立獨立調查委員會才能還原反修例事件的真相。

引報告稱示威變質至鼓吹港獨

林鄭月娥昨在記者會上表示，周二（12日）收到監警會報告後用了10小時一口氣閱讀，敬佩會方為釐定事實，從不同途徑反覆查核資料並作出核對，冀社會大眾無論抱持什麼政治立場，都能公道地評價。她說如報告所言，示威活動已變質，由反修例變本加厲到鼓吹港獨、要求外國介入、解散警隊等，都是危害特區管治，居心叵測，若不有效及時制止暴力事件，將動搖一國兩制和社會穩定，將香港推落萬丈深淵。

納52建議 保安局長率專組跟進

至於監警會提出的52項建議，她說保安局長將成立專責小組，親自督導小組研究和跟進，有需要時徵詢監警會及定期向她匯報。她認為報告中某些建議可優先考慮處理（見表），包括檢討在大型公眾行動中如何協助記者，並檢討是否有需要與傳媒共同草擬一份工作守則，認為可參考外國做法。她又說，須認真研究如何監察有人在網上散播假消息，舉例報告指出警察在太子站殺人是完全「超乎尋常主張」。

被問到會否親自督促警務處長改善警員不理想表現，她說報告不是所有內容都是正面的，故批評報告「美化」警隊與事實不符，她相信處長鄧炳強一定會帶領警隊認真改善。

獨立檢討委會「準成員」紛褪軚

林太去年9月提出成立「獨立檢討委員會」，由勞福局長羅致光邀請社會領袖、專家和學者，研究及檢討社會深層次問題。不過，她昨稱有數人原已答應承擔職責，惟其後均以個人理由表示未能參加，包括因為家人反對、擔心「無好下場」、被「起底」、商舖被「裝修」、出外被「私了」。

被問到政府優先處理「撐經濟、保就業」是否轉移視線，林太稱沒有說過因疫情而不做其他事，未來有三方面工作要嚴肅跟進，包括要密集處理涉及警方的投訴，廉政公署亦仍在調查涉及包括7．21事件等，以及要加快檢控及司法工作。她又說，政策創新與統籌辦事處已資助79項申請，讓本地研究機構和智庫研究與香港社會深層次問題相關的議題。

保安局昨晚出稿，稱局方正籌備盡快召開專責小組會議，就如何跟進監警會的建議，擬訂工作計劃及訂出優次，小組成員將包括警方，以及與檢討項目相關的部門及機構代表。

明報記者

（反修例風暴）